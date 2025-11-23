BARI – 23 novembre 2025. Una mattinata luminosa fa da cornice al voto di Antonio Decaro, candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione di centrosinistra. L’ex sindaco di Bari è arrivato al seggio con passo deciso e sorriso disteso, salutando i presenti prima di entrare nella cabina elettorale.

“All’inizio di questa giornata sono felice: è una bella giornata e spero che siano in tanti ad andare a votare”, ha dichiarato all’uscita dal seggio. Un messaggio chiaro, rivolto ai pugliesi in queste ore decisive: partecipare. “Votare è sempre giusto, lo abbiamo ripetuto più volte in questi giorni. È un diritto che ci siamo conquistati e la democrazia è bellissima perché ci dà la possibilità di scegliere.”

Decaro ha insistito sul valore della responsabilità collettiva, sottolineando come la tornata elettorale rappresenti un passaggio determinante per il destino della regione. “Tra oggi e domani possiamo scegliere il nostro futuro”, ha detto, richiamando i cittadini al ruolo centrale che ognuno può esercitare attraverso il voto.

Clima sereno nei pressi del seggio, dove curiosi, sostenitori e semplici residenti si sono fermati per scambiare due parole con il candidato. Nessuna dichiarazione sui contenuti della campagna, nel rispetto del silenzio elettorale, ma un forte richiamo al senso civico e alla partecipazione democratica.

Con il voto di Decaro si apre una due giorni in cui la Puglia è chiamata a rinnovare il Consiglio regionale e a scegliere il nuovo presidente. L’affluenza sarà uno degli elementi più osservati, nella speranza, come auspicato dal candidato, di una larga partecipazione.

Riproduzione riservata – Fonte: ANSA Puglia