Edizione n° 5894

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Decaro al voto: “Tra oggi e domani scegliamo il nostro futuro”

LOBUONO-DECARO Decaro al voto: “Tra oggi e domani scegliamo il nostro futuro”

“All’inizio di questa giornata sono felice: è una bella giornata e spero che siano in tanti ad andare a votare”

Puglia: sondaggio Ipsos, Decaro supera di 30 punti Lobuono

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Bari // Foggia //

BARI – 23 novembre 2025. Una mattinata luminosa fa da cornice al voto di Antonio Decaro, candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione di centrosinistra. L’ex sindaco di Bari è arrivato al seggio con passo deciso e sorriso disteso, salutando i presenti prima di entrare nella cabina elettorale.

“All’inizio di questa giornata sono felice: è una bella giornata e spero che siano in tanti ad andare a votare”, ha dichiarato all’uscita dal seggio. Un messaggio chiaro, rivolto ai pugliesi in queste ore decisive: partecipare. “Votare è sempre giusto, lo abbiamo ripetuto più volte in questi giorni. È un diritto che ci siamo conquistati e la democrazia è bellissima perché ci dà la possibilità di scegliere.”

Decaro ha insistito sul valore della responsabilità collettiva, sottolineando come la tornata elettorale rappresenti un passaggio determinante per il destino della regione. “Tra oggi e domani possiamo scegliere il nostro futuro”, ha detto, richiamando i cittadini al ruolo centrale che ognuno può esercitare attraverso il voto.

Clima sereno nei pressi del seggio, dove curiosi, sostenitori e semplici residenti si sono fermati per scambiare due parole con il candidato. Nessuna dichiarazione sui contenuti della campagna, nel rispetto del silenzio elettorale, ma un forte richiamo al senso civico e alla partecipazione democratica.

Con il voto di Decaro si apre una due giorni in cui la Puglia è chiamata a rinnovare il Consiglio regionale e a scegliere il nuovo presidente. L’affluenza sarà uno degli elementi più osservati, nella speranza, come auspicato dal candidato, di una larga partecipazione.

Riproduzione riservata – Fonte: ANSA Puglia

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO