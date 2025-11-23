Edizione n° 5894

Home // Foggia // Fiera di Santa Caterina a Foggia: ecco le limitazioni al traffico

SANTA CATERINA Fiera di Santa Caterina a Foggia: ecco le limitazioni al traffico

Da domenica 23 a mercoledì 26 novembre si svolgerà a Foggia la tradizionale Fiera di Santa Caterina, in Piazzale Anna Lauro Matera, Via L. Miranda e vie limitrofe.

Grande affluenza a Foggia per la tradizionale Fiera di Santa Caterina

Grande affluenza a Foggia per la tradizionale Fiera di Santa Caterina ph marzia anelli

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Foggia // Lifestyle //

Da domenica 23 a mercoledì 26 novembre si svolgerà a Foggia la tradizionale Fiera di Santa Caterina, in Piazzale Anna Lauro Matera, Via L. Miranda e vie limitrofe.

Per garantire sicurezza e regolare il traffico, il Servizio Mobilità e Traffico del Comune ha stabilito specifici provvedimenti che entreranno in vigore dalle ore 17 di sabato 22 novembre fino alle ore 24 di mercoledì 26 novembre.

Tra le principali misure:

  • Senso unico di marcia in Via L. Miranda, nel tratto tra la sede della Confcommercio e Via L. Grassi.
  • Chiusura al traffico veicolare del Piazzale Anna De Lauro Matera e divieto di sosta con rimozione forzata nell’area e in Via L. Miranda nel tratto indicato.

L’accesso dei mezzi per il montaggio e allestimento dei posteggi di vendita sarà consentito dalle ore 19 di sabato 22 novembre per il tempo strettamente necessario. L’ingresso dei mezzi per il rifornimento delle merci sarà invece consentito dalle ore 14 dei giorni 23, 24, 25 e 26 novembre.

Il Comune invita automobilisti e cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le disposizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza della fiera.

LASCIA UN COMMENTO