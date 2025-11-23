Foggia, Barilari dopo il ko con il Trapani: “Dobbiamo lavorare sui nostri errori”

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Trapani, l’allenatore del Foggia Enrico Barilari ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Foggia Tv.

Barilari ha sottolineato come la partita sia stata compromessa fin dai primi minuti: «Abbiamo sicuramente sbagliato i primi minuti, rovinando tutto con delle ingenuità. Dopo il secondo gol abbiamo commesso errori continui. Non posso nemmeno consolarmi con il buon secondo tempo, perché il primo non è stato all’altezza. Nei primi minuti abbiamo fatto un vero e proprio delitto sportivo».

Nonostante ciò, l’allenatore ha evidenziato alcuni aspetti positivi della reazione della squadra: «Di positivo c’è che i ragazzi sono rientrati in partita e, in alcune occasioni, avrebbero anche potuto riaprirla. Dobbiamo lavorare, per forza. Non è scontato: dobbiamo metterci impegno e correggere i nostri difetti, perché oggi ne sono usciti anche di nuovi. Ci lavoreremo».

Barilari ha poi parlato della battaglia interna per i posti in formazione e del confronto con la dirigenza: «Adesso inizia anche la battaglia per i posti in formazione. Sì, ci siamo confrontati con il presidente. Dobbiamo dimostrare di essere la squadra vista nel secondo tempo e cercare di arrivare alla sosta in modo diverso».

Infine, l’allenatore ha riconosciuto il valore dell’avversario e le difficoltà incontrate: «Il Trapani è una squadra di grande spessore e lo si è visto con i loro gol. Avevamo preparato la gara per andarli a prendere alti. Mi spiace profondamente per come è andata. Ho cambiato modulo anche per dare più sicurezza ai ragazzi».

Una sconfitta che lascia indicazioni chiare: il Foggia dovrà lavorare intensamente sui propri errori per affrontare al meglio le prossime gare.

Lo riporta foggiacalciomania.com