Edizione n° 5894

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, Barilari dopo il ko con il Trapani: “Dobbiamo lavorare sui nostri errori”

SERIE C Foggia, Barilari dopo il ko con il Trapani: “Dobbiamo lavorare sui nostri errori”

Abbiamo sicuramente sbagliato i primi minuti, rovinando tutto con delle ingenuità

Foggia, Barilari dopo il ko con il Trapani: “Dobbiamo lavorare sui nostri errori”

Foggia, Barilari dopo il ko con il Trapani: “Dobbiamo lavorare sui nostri errori”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Foggia // Sport //

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Trapani, l’allenatore del Foggia Enrico Barilari ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Foggia Tv.

Barilari ha sottolineato come la partita sia stata compromessa fin dai primi minuti: «Abbiamo sicuramente sbagliato i primi minuti, rovinando tutto con delle ingenuità. Dopo il secondo gol abbiamo commesso errori continui. Non posso nemmeno consolarmi con il buon secondo tempo, perché il primo non è stato all’altezza. Nei primi minuti abbiamo fatto un vero e proprio delitto sportivo».

Nonostante ciò, l’allenatore ha evidenziato alcuni aspetti positivi della reazione della squadra: «Di positivo c’è che i ragazzi sono rientrati in partita e, in alcune occasioni, avrebbero anche potuto riaprirla. Dobbiamo lavorare, per forza. Non è scontato: dobbiamo metterci impegno e correggere i nostri difetti, perché oggi ne sono usciti anche di nuovi. Ci lavoreremo».

Barilari ha poi parlato della battaglia interna per i posti in formazione e del confronto con la dirigenza: «Adesso inizia anche la battaglia per i posti in formazione. Sì, ci siamo confrontati con il presidente. Dobbiamo dimostrare di essere la squadra vista nel secondo tempo e cercare di arrivare alla sosta in modo diverso».

Infine, l’allenatore ha riconosciuto il valore dell’avversario e le difficoltà incontrate: «Il Trapani è una squadra di grande spessore e lo si è visto con i loro gol. Avevamo preparato la gara per andarli a prendere alti. Mi spiace profondamente per come è andata. Ho cambiato modulo anche per dare più sicurezza ai ragazzi».

Una sconfitta che lascia indicazioni chiare: il Foggia dovrà lavorare intensamente sui propri errori per affrontare al meglio le prossime gare.

Lo riporta foggiacalciomania.com

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO