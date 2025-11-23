Foggia Film Festival, cala il sipario sulla XV edizione: tutti i vincitori e l’anteprima di “Vita mia”

Si è chiusa sabato 22 novembre, nell’Auditorium di Santa Chiara, la XV edizione del Foggia Film Festival, che per una settimana ha portato oltre 70 opere nel cuore del centro storico, tra le proiezioni nell’Auditorium e quelle al Cineteatro Sala Farina. A fare da protagonista dell’ultima serata è stato il regista salentino Edoardo Winspeare, presidente delle giurie, che ha presentato in anteprima il suo nuovo film, “Vita mia”, atteso nelle sale nei primi mesi del 2026 e in questi giorni al Torino Film Festival.

Il film, interpretato dall’attrice francese Dominique Sanda e da Celeste Casciaro, è ispirato alla figura della madre di Winspeare, nobildonna di origine austro-ungarica. Un viaggio intimo nella memoria, costruito attorno al rapporto tra la “baronessa” e la sua badante salentina, in cui si intrecciano mondi, culture e sensibilità diverse. Nel dialogo con la giornalista Paola La Sala, il regista ha ribadito il ruolo essenziale dei festival nel panorama culturale italiano: luoghi in cui il cinema torna a essere esperienza collettiva in sala, lontano dallo schermo domestico, e in cui “passano le cose nuove”, i linguaggi che ancora devono farsi strada presso il grande pubblico e gli addetti ai lavori.

La serata conclusiva è stata aperta dai saluti istituzionali della direttrice della Biblioteca “La Magna Capitana”, Gabriella Berardi, e del presidente della Fondazione dei Monti Uniti, Filippo Santigliano, che ha consegnato i riconoscimenti della sezione Student Film Fest, dedicata agli studenti di scuole e università. Sul palco, a condurre le premiazioni, sono saliti Maurizia Pavarini e Pino Bruno, rispettivamente direttore organizzativo e direttore artistico del festival, insieme a Valeria Orsogna.

Winspeare e l’attrice Celeste Casciaro hanno annunciato i vincitori delle sezioni principali: il premio come miglior lungometraggio è andato a “Némos – Andando per mare” di Marco Antonio Pani; il riconoscimento per il miglior documentario a “L’ulivo e il baobab” di Serena Porta; miglior cortometraggio “Taste of India” di Fabio Garofalo e Jacopo Santambrogio. Per lo Student Film Fest, nella categoria University Awards, hanno conquistato il podio “Il simulacro” di Andrea Gargano (Accademia di Belle Arti di Foggia) e “Gli occhi di chi guarda” di Massimo Lucas Buonomo (Liceo classico “Niccolò Machiavelli” di Lucca), a conferma della vivacità della nuova generazione di registi.

Il festival non si esaurisce però con la cerimonia di chiusura. Fino al 30 dicembre resterà aperta la mostra documentaria allestita nella Galleria di Palazzo Dogana e dedicata a Sophia Loren, a cura della Biblioteca “La Magna Capitana”: in esposizione manifesti, riviste e quotidiani che raccontano la carriera e la vita privata dell’icona del cinema italiano, accompagnati dalle colonne sonore dei suoi film più celebri. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.45.

Il Foggia Film Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore – Teatro Studio Dauno Aps” e dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana”, con il contributo della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e di Coop Alleanza 3.0 per il sociale. Una rete di realtà culturali e civiche che ha permesso, anche in questa quindicesima edizione, di fare del grande schermo uno strumento di partecipazione e di racconto del territorio.