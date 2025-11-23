Foggia, maxi-scontro in via Conte Appiano: sei feriti e quattro auto coinvolte

FOGGIA – È di sei feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte, intorno all’1.30, in via Conte Appiano. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti quattro veicoli: due Fiat Panda, una Renault Twingo e una Bmw.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze della rete Emergenza-Urgenza 118, che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati al Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia per gli accertamenti sanitari. La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma la collisione è stata particolarmente forte: l’urto ha infatti abbattuto un palo stradale, proiettandolo sull’asfalto.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire con precisione le cause del sinistro.

