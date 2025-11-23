Edizione n° 5894

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Foggia, maxi-scontro in via Conte Appiano: sei feriti e quattro auto coinvolte

CRONACA Foggia, maxi-scontro in via Conte Appiano: sei feriti e quattro auto coinvolte

La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma la collisione è stata particolarmente forte

Foggia, maxi-scontro in via Conte Appiano: sei feriti e quattro auto coinvolte

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – È di sei feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte, intorno all’1.30, in via Conte Appiano. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti quattro veicoli: due Fiat Panda, una Renault Twingo e una Bmw.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze della rete Emergenza-Urgenza 118, che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati al Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia per gli accertamenti sanitari. La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma la collisione è stata particolarmente forte: l’urto ha infatti abbattuto un palo stradale, proiettandolo sull’asfalto.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire con precisione le cause del sinistro.

Lo riporta FoggiaToday.it

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

