Home // Cronaca // Foggia, parla Delio Rossi: “Sono tornato al Foggia per amore dei colori rossoneri”

CALCIO Foggia, parla Delio Rossi: “Sono tornato al Foggia per amore dei colori rossoneri”

Ho troppo rispetto per il Foggia e per il popolo foggiano che mi ha dato tantissimo, sia sul campo che fuori

Foggia, parla Delio Rossi: “Sono tornato al Foggia per amore dei colori rossoneri”

DELIO ROSSI, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport – Edizione Puglia, Delio Rossi ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera recente, soffermandosi soprattutto sul periodo trascorso sulla panchina del Foggia. L’ex tecnico rossonero ha parlato con tono pacato, ma trasmettendo un forte legame emotivo con la città e la squadra, auspicando un miglioramento della situazione generale.

Rossi ha spiegato che la sua scelta di tornare in Serie C è stata motivata esclusivamente dall’affetto verso i colori rossoneri: «Sono tornato in C solo ed esclusivamente per il Foggia. Sono un tifoso rossonero, è una piazza che mi è rimasta dentro e soffro a vedere questa situazione. Mi auguro che presto ci possa essere una svolta, dal punto di vista ambientale e poi sportivo».

L’ex tecnico ha poi sottolineato l’importanza di equilibrio e programmazione per il futuro del club, evitando però commenti più approfonditi per non rischiare strumentalizzazioni delle sue parole: «Serve serenità e programmazione. Per il resto non mi sento di dire altro, non vorrei che qualche mia parola possa essere strumentalizzata. Ho troppo rispetto per il Foggia e per il popolo foggiano che mi ha dato tantissimo, sia sul campo che fuori».

Rossi conferma così il suo legame profondo con il Foggia, rinnovando l’auspicio di vedere presto la squadra tornare a competere ai livelli che la piazza merita.

Lo riporta tuttopotenza.com

