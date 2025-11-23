Il Trapani non perdona: vittoria netta sul Foggia e primi segnali di riscossa

Il Trapani torna a vincere e supera il Foggia con un netto 3-1 al “Provinciale”, infliggendo ai satanelli la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato.
La partita si sblocca immediatamente: al 3’ Giron sfrutta al meglio un’incertezza della difesa foggiana e porta in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio arriva poco dopo grazie a Fischnaller, abile a finalizzare un retropassaggio errato di Minelli. La risposta del Foggia non si fa attendere: lo stesso Fischnaller, involontariamente, accorcia le distanze con un autogol. Ma prima del duplice fischio del primo tempo, Grandolfo ristabilisce il doppio vantaggio del Trapani, firmando il 3-1 con cui si conclude la prima frazione di gioco.
Nella ripresa, nonostante qualche tentativo, la partita si mantiene sotto controllo da parte dei siciliani e non si registrano grandi occasioni. Tra il pubblico, circa 300 tifosi del Foggia hanno seguito la squadra in trasferta, visibilmente delusi dal rendimento della squadra.
Con questo successo, il Trapani rilancia le proprie ambizioni, mentre il Foggia deve fare i conti con una serie di risultati negativi che rischiano di complicare il cammino in campionato.
Lo riporta nuovosud.it