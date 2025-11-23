Edizione n° 5894

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Il Trapani non perdona: vittoria netta sul Foggia e primi segnali di riscossa

SERIE C Il Trapani non perdona: vittoria netta sul Foggia e primi segnali di riscossa

Il Foggia deve fare i conti con una serie di risultati negativi che rischiano di complicare il cammino in campionato

Il Trapani non perdona: vittoria netta sul Foggia e primi segnali di riscossa

ph nuovosud.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Foggia // Sport //

Il Trapani torna a vincere e supera il Foggia con un netto 3-1 al “Provinciale”, infliggendo ai satanelli la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato.

La partita si sblocca immediatamente: al 3’ Giron sfrutta al meglio un’incertezza della difesa foggiana e porta in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio arriva poco dopo grazie a Fischnaller, abile a finalizzare un retropassaggio errato di Minelli. La risposta del Foggia non si fa attendere: lo stesso Fischnaller, involontariamente, accorcia le distanze con un autogol. Ma prima del duplice fischio del primo tempo, Grandolfo ristabilisce il doppio vantaggio del Trapani, firmando il 3-1 con cui si conclude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, nonostante qualche tentativo, la partita si mantiene sotto controllo da parte dei siciliani e non si registrano grandi occasioni. Tra il pubblico, circa 300 tifosi del Foggia hanno seguito la squadra in trasferta, visibilmente delusi dal rendimento della squadra.

Con questo successo, il Trapani rilancia le proprie ambizioni, mentre il Foggia deve fare i conti con una serie di risultati negativi che rischiano di complicare il cammino in campionato. 

Lo riporta nuovosud.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO