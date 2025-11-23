Juniores Nazionale, la capolista Reggina bloccata in casa dal Manfredonia

Il Manfredonia ferma la capolista Reggina nella tredicesima giornata del campionato di Juniores Nazionale. Al termine di una partita intensa, gli amaranto devono accontentarsi di un pareggio casalingo che interrompe la loro serie di vittorie consecutive.

Il match, disputato davanti al pubblico di casa, ha visto il Manfredonia giocare con grande determinazione, riuscendo a contenere le offensive della squadra di Reggio Calabria e a imporre il proprio ritmo per ampi tratti della gara. Gli amaranto hanno provato a trovare la via del gol in diverse occasioni, ma la retroguardia sipontina ha resistito con ordine e attenzione.

Il pareggio consente al Manfredonia di portare a casa un punto importante, utile a consolidare la propria posizione in classifica, mentre la Reggina mantiene comunque la testa della classifica, seppur rallentata nella corsa verso il titolo.

Il risultato finale conferma come, anche nelle partite in trasferta o contro avversari determinati, la capolista non possa mai dare nulla per scontato, e mette in evidenza la solidità difensiva e la capacità di gestione del gioco del Manfredonia.

