Edizione n° 5893

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Juniores Nazionale, la capolista Reggina bloccata in casa dal Manfredonia

CALCIO Juniores Nazionale, la capolista Reggina bloccata in casa dal Manfredonia

Pareggio per gli amaranto nella sfida interna, i sipontini conquistano un punto prezioso

Juniores Nazionale, la capolista Reggina bloccata in casa dal Manfredonia

Juniores Nazionale, la capolista Reggina bloccata in casa dal Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Manfredonia ferma la capolista Reggina nella tredicesima giornata del campionato di Juniores Nazionale. Al termine di una partita intensa, gli amaranto devono accontentarsi di un pareggio casalingo che interrompe la loro serie di vittorie consecutive.

Il match, disputato davanti al pubblico di casa, ha visto il Manfredonia giocare con grande determinazione, riuscendo a contenere le offensive della squadra di Reggio Calabria e a imporre il proprio ritmo per ampi tratti della gara. Gli amaranto hanno provato a trovare la via del gol in diverse occasioni, ma la retroguardia sipontina ha resistito con ordine e attenzione.

Il pareggio consente al Manfredonia di portare a casa un punto importante, utile a consolidare la propria posizione in classifica, mentre la Reggina mantiene comunque la testa della classifica, seppur rallentata nella corsa verso il titolo.

Il risultato finale conferma come, anche nelle partite in trasferta o contro avversari determinati, la capolista non possa mai dare nulla per scontato, e mette in evidenza la solidità difensiva e la capacità di gestione del gioco del Manfredonia.

Lo riporta TuttoReggina.com

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO