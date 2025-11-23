Manfredonia, 24 novembre 2025 – Alcuni residenti nella Zona CA2 di Manfredonia stanno vivendo un crescente e insostenibile disagio igienico e sanitario causato da alcune colonie feline che, partite da due specifiche proprietà, hanno ormai invaso i giardini e gli spazi privati delle case adiacenti. Il problema, sollevato con veemenza dai residenti esasperati, non è la presenza degli animali in sé, ma gli escrementi e l’urina che questi lasciano ovunque, rendendo la vita quotidiana un vero inferno.
Le Voci dei Residenti: “Siamo Stanchi di Subire”
La situazione, raccontano i vicini, è degenerata a causa di due famiglie che, all’interno delle loro proprietà, nutrono e accolgono un numero sempre crescente di gatti, trasformando di fatto i loro giardini in incontrollate colonie. I felini, inevitabilmente, sconfinano nelle aree limitrofe, lasciando un’impronta maleodorante e anti-igienica.
Le testimonianze raccolte sono un coro di frustrazione e rabbia: “Ho pipì sulle persiane, sul pavimento, davanti alle porte, escrementi ovunque” racconta un vicino, descrivendo una pulizia quotidiana che si rivela vana. “Mi sono rassegnato a pulire ogni volta che lavo fuori con spazzola d’acciaio e candeggina, ma poi ritrovo il tutto.”
Il tentativo di arginare l’invasione è inutile: “Ho cercato di mettere una sedia davanti un vaso ma vanno comunque,” spiega un altro.
Il disagio non è solo olfattivo o estetico; è una questione di vivibilità e salute, specialmente in presenza di bambini. “Non ne possiamo più di questi gatti che riempiono di cacca e pipì la mia proprietà in ogni punto. Fanno spesso la cacca proprio davanti la porta di ingresso della taverna. Ho dei bambini e il problema è diventato insostenibile”.
Tra amore per gli animali e tutela sanitaria
Il paradosso della situazione è riassunto perfettamente nel dilemma dei residenti: “Io amo gli animali ma l’odore è insopportabile.” I cittadini denunciano un senso di impotenza e il timore di essere giudicati, sottolineando come la questione sia sfociata oltre la normale convivenza: “Ma da cittadini come ci si può tutelare al giorno d’oggi? Se dici qualcosa vieni visto come una persona che odia gli animali. Si pensa alla salute dei gatti e a quella delle persone chi ci pensa…”
Il grido di allarme mira a far emergere la necessità di bilanciare la cura per gli animali con il diritto alla salute e all’igiene pubblica, diritto che, secondo i residenti, viene costantemente violato. “Dobbiamo per forza essere costretti a subire? Scusate lo sfogo ma è sempre peggio. Aumentano i gatti e i disagi.”
L’appello: Trovare una soluzione
I residenti della Zona CA2 sono allo stremo e lanciano un accorato appello a tutte le parti in causa: le famiglie coinvolte, le autorità sanitarie (ASL), l’Amministrazione Comunale e le associazioni animaliste. Il problema non può essere risolto solo con la pulizia ossessiva e frustrante da parte dei vicini.
Il problema richiede un intervento che non penalizzi gli animali, ma che garantisca innanzitutto l’igiene e la salute delle persone.
A StatoQuotidiano.it ed ai suoi lettori, i residenti chiedono di unirsi nella ricerca di una soluzione pratica che possa conciliare tutte le posizioni.
Come testata giornalistica abbiamo raccolto e pubblichiamo alcuni suggerimenti di intervento:
- Sterilizzazione e Censimento (Microchip): rappresenterebbe un intervento massivo per il controllo delle nascite, al fine di bloccare una ulteriore crescita delle colonie.
- Delimitazione e Igiene: Le famiglie che accolgono gli animali potrebbero responsabilizzarsi ed allestire spazi confinati, fornendo lettiera e igiene adeguata per evitare la diffusione degli escrementi nelle proprietà altrui.
- Sensibilizzazione e Vigilanza da parte delle autorità preposte per far rispettare le normative igienico-sanitarie.