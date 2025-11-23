Edizione n° 5894

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, protesta residenti “insopportabile disagio delle colonie feline nel CA2”

APPELLO Manfredonia, protesta residenti “insopportabile disagio delle colonie feline nel CA2”

I residenti della Zona CA2 sono allo stremo e lanciano un accorato appello a tutte le parti in causa

AUTORE:
Salvatore Clemente
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 24 novembre 2025 – Alcuni residenti nella Zona CA2 di Manfredonia stanno vivendo un crescente e insostenibile disagio igienico e sanitario causato da alcune colonie feline che, partite da due specifiche proprietà, hanno ormai invaso i giardini e gli spazi privati delle case adiacenti. Il problema, sollevato con veemenza dai residenti esasperati, non è la presenza degli animali in sé, ma gli escrementi e l’urina che questi lasciano ovunque, rendendo la vita quotidiana un vero inferno.

Le Voci dei Residenti: “Siamo Stanchi di Subire”

La situazione, raccontano i vicini, è degenerata a causa di due famiglie che, all’interno delle loro proprietà, nutrono e accolgono un numero sempre crescente di gatti, trasformando di fatto i loro giardini in incontrollate colonie. I felini, inevitabilmente, sconfinano nelle aree limitrofe, lasciando un’impronta maleodorante e anti-igienica.

Le testimonianze raccolte sono un coro di frustrazione e rabbia: “Ho pipì sulle persiane, sul pavimento, davanti alle porte, escrementi ovunque” racconta un vicino, descrivendo una pulizia quotidiana che si rivela vana. “Mi sono rassegnato a pulire ogni volta che lavo fuori con spazzola d’acciaio e candeggina, ma poi ritrovo il tutto.”

Il tentativo di arginare l’invasione è inutile: “Ho cercato di mettere una sedia davanti un vaso ma vanno comunque,” spiega un altro.

Il disagio non è solo olfattivo o estetico; è una questione di vivibilità e salute, specialmente in presenza di bambini. “Non ne possiamo più di questi gatti che riempiono di cacca e pipì la mia proprietà in ogni punto. Fanno spesso la cacca proprio davanti la porta di ingresso della taverna. Ho dei bambini e il problema è diventato insostenibile”.

Tra amore per gli animali e tutela sanitaria

Il paradosso della situazione è riassunto perfettamente nel dilemma dei residenti: “Io amo gli animali ma l’odore è insopportabile.” I cittadini denunciano un senso di impotenza e il timore di essere giudicati, sottolineando come la questione sia sfociata oltre la normale convivenza: “Ma da cittadini come ci si può tutelare al giorno d’oggi? Se dici qualcosa vieni visto come una persona che odia gli animali. Si pensa alla salute dei gatti e a quella delle persone chi ci pensa…”

Il grido di allarme mira a far emergere la necessità di bilanciare la cura per gli animali con il diritto alla salute e all’igiene pubblica, diritto che, secondo i residenti, viene costantemente violato. “Dobbiamo per forza essere costretti a subire? Scusate lo sfogo ma è sempre peggio. Aumentano i gatti e i disagi.”

L’appello: Trovare una soluzione

I residenti della Zona CA2 sono allo stremo e lanciano un accorato appello a tutte le parti in causa: le famiglie coinvolte, le autorità sanitarie (ASL), l’Amministrazione Comunale e le associazioni animaliste. Il problema non può essere risolto solo con la pulizia ossessiva e frustrante da parte dei vicini.

Il problema richiede un intervento che non penalizzi gli animali, ma che garantisca innanzitutto l’igiene e la salute delle persone. 

A StatoQuotidiano.it ed ai suoi lettori, i residenti chiedono di unirsi nella ricerca di una soluzione pratica che possa conciliare tutte le posizioni.

Come testata giornalistica abbiamo raccolto e pubblichiamo alcuni suggerimenti di intervento:

  • Sterilizzazione e Censimento (Microchip): rappresenterebbe un intervento massivo per il controllo delle nascite, al fine di bloccare una ulteriore crescita delle colonie.
  • Delimitazione e Igiene: Le famiglie che accolgono gli animali potrebbero responsabilizzarsi ed allestire spazi confinati, fornendo lettiera e igiene adeguata per evitare la diffusione degli escrementi nelle proprietà altrui.
  • Sensibilizzazione e Vigilanza da parte delle autorità preposte per far rispettare le normative igienico-sanitarie.
Autore: Salvatore Clemente

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO