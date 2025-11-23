Manfredonia, 24 novembre 2025 – Alcuni residenti nella Zona CA2 di Manfredonia stanno vivendo un crescente e insostenibile disagio igienico e sanitario causato da alcune colonie feline che, partite da due specifiche proprietà, hanno ormai invaso i giardini e gli spazi privati delle case adiacenti. Il problema, sollevato con veemenza dai residenti esasperati, non è la presenza degli animali in sé, ma gli escrementi e l’urina che questi lasciano ovunque, rendendo la vita quotidiana un vero inferno.

Le Voci dei Residenti: “Siamo Stanchi di Subire”

La situazione, raccontano i vicini, è degenerata a causa di due famiglie che, all’interno delle loro proprietà, nutrono e accolgono un numero sempre crescente di gatti, trasformando di fatto i loro giardini in incontrollate colonie. I felini, inevitabilmente, sconfinano nelle aree limitrofe, lasciando un’impronta maleodorante e anti-igienica.

Le testimonianze raccolte sono un coro di frustrazione e rabbia: “Ho pipì sulle persiane, sul pavimento, davanti alle porte, escrementi ovunque” racconta un vicino, descrivendo una pulizia quotidiana che si rivela vana. “Mi sono rassegnato a pulire ogni volta che lavo fuori con spazzola d’acciaio e candeggina, ma poi ritrovo il tutto.”

Il tentativo di arginare l’invasione è inutile: “Ho cercato di mettere una sedia davanti un vaso ma vanno comunque,” spiega un altro.

Il disagio non è solo olfattivo o estetico; è una questione di vivibilità e salute, specialmente in presenza di bambini. “Non ne possiamo più di questi gatti che riempiono di cacca e pipì la mia proprietà in ogni punto. Fanno spesso la cacca proprio davanti la porta di ingresso della taverna. Ho dei bambini e il problema è diventato insostenibile”.

Tra amore per gli animali e tutela sanitaria

Il paradosso della situazione è riassunto perfettamente nel dilemma dei residenti: “Io amo gli animali ma l’odore è insopportabile.” I cittadini denunciano un senso di impotenza e il timore di essere giudicati, sottolineando come la questione sia sfociata oltre la normale convivenza: “Ma da cittadini come ci si può tutelare al giorno d’oggi? Se dici qualcosa vieni visto come una persona che odia gli animali. Si pensa alla salute dei gatti e a quella delle persone chi ci pensa…”

Il grido di allarme mira a far emergere la necessità di bilanciare la cura per gli animali con il diritto alla salute e all’igiene pubblica, diritto che, secondo i residenti, viene costantemente violato. “Dobbiamo per forza essere costretti a subire? Scusate lo sfogo ma è sempre peggio. Aumentano i gatti e i disagi.”

L’appello: Trovare una soluzione

I residenti della Zona CA2 sono allo stremo e lanciano un accorato appello a tutte le parti in causa: le famiglie coinvolte, le autorità sanitarie (ASL), l’Amministrazione Comunale e le associazioni animaliste. Il problema non può essere risolto solo con la pulizia ossessiva e frustrante da parte dei vicini.

Il problema richiede un intervento che non penalizzi gli animali, ma che garantisca innanzitutto l’igiene e la salute delle persone.

A StatoQuotidiano.it ed ai suoi lettori, i residenti chiedono di unirsi nella ricerca di una soluzione pratica che possa conciliare tutte le posizioni.

Come testata giornalistica abbiamo raccolto e pubblichiamo alcuni suggerimenti di intervento:

Sterilizzazione e Censimento (Microchip): rappresenterebbe un intervento massivo per il controllo delle nascite, al fine di bloccare una ulteriore crescita delle colonie.

rappresenterebbe un intervento massivo per il controllo delle nascite, al fine di bloccare una ulteriore crescita delle colonie. Delimitazione e Igiene: Le famiglie che accolgono gli animali potrebbero responsabilizzarsi ed allestire spazi confinati, fornendo lettiera e igiene adeguata per evitare la diffusione degli escrementi nelle proprietà altrui.

Le famiglie che accolgono gli animali potrebbero responsabilizzarsi ed allestire spazi confinati, fornendo lettiera e igiene adeguata per evitare la diffusione degli escrementi nelle proprietà altrui. Sensibilizzazione e Vigilanza da parte delle autorità preposte per far rispettare le normative igienico-sanitarie.

Autore: Salvatore Clemente