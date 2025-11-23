A poche ore dalla scomparsa di Ornella Vanoni, morta a 91 anni nella serata del 21 novembre, il suo storico amico e collaboratore Mario Lavezzi è salito sul palco dei Siae Awards per ricordarla. Un intervento breve, commosso, impossibile da contenere dietro il rigore dell’evento. Lavezzi ha condiviso con il pubblico gli ultimi momenti della cantante, un racconto semplice e toccante che restituisce tutta l’umanità di una delle voci più amate della musica italiana.

Lavezzi ha spiegato che la serata di Ornella era trascorsa in modo del tutto normale. Aveva cenato a casa sua, come sempre, e stava già pensando agli impegni del giorno successivo: avrebbe dovuto essere ospite da Fabio Fazio. “Stava bene”, ha precisato il musicista, ricordando una Vanoni ancora vigile, ironica, con la consueta voglia di lavorare. Poi, come tante altre sere, si era accomodata sulla poltrona del salotto per guardare un po’ di televisione.

È lì che, con la naturalezza di un gesto quotidiano, Ornella aveva espresso il suo ultimo desiderio: mangiare un gelato. Si era rivolta alla sua assistente domestica, che da anni viveva accanto a lei, chiedendole di portargliene “un po’”. Una richiesta semplice, tenera, quasi infantile, che oggi risuona come un saluto inconsapevole. Quando la domestica è tornata dalla cucina, ha trovato la cantante già priva di vita. “Il cuore l’ha abbandonata”, ha raccontato Lavezzi con la voce spezzata. “Ma è esattamente come lei avrebbe voluto andarsene: in casa sua, in pace, senza soffrire”.

Le sue parole, sostenute dalla presenza di Amadeus e Mogol, hanno commosso la platea, che si è alzata in un lungo applauso dedicato a una donna che ha attraversato oltre sessant’anni di musica, teatro e televisione, lasciando un’impronta profonda nella cultura italiana.

Nel frattempo Milano si prepara a darle l’ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita domenica e lunedì al Piccolo Teatro Grassi, luogo simbolico della carriera di Vanoni, che proprio tra quelle mura aveva mosso i primi passi nel mondo della recitazione. Lunedì, alle 15, si terranno i funerali nella chiesa di San Marco, nel cuore di Brera. Sarà lì che amici, colleghi e il pubblico potranno riunirsi per ricordarla, accompagnandola nel suo ultimo viaggio.

Ornella Vanoni lascia un’eredità artistica sterminata: un repertorio unico, una personalità magnetica, una storia che attraversa generazioni. Se n’è andata con la stessa grazia con cui ha vissuto, in un attimo sospeso, con il desiderio innocente di un gelato. E forse, come ha detto Lavezzi, davvero non avrebbe potuto immaginare un addio più suo.

fonte fanpage.it