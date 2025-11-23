Edizione n° 5894

CRONACA Morto Maurizio Sella: ha guidato con passione la banca di famiglia per sessant’anni

Cavaliere del lavoro, si è spento all'età di 83 anni a causa di una malattia che si è aggravata improvvisamente

Morto Maurizio Sella: ha guidato con passione la banca di famiglia per sessant'anni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
E’ morto Maurizio Sella, presidente fino al mese di maggio di quest’anno di Banca Sella Holding, capogruppo del Gruppo Banca Sella. Lo annuncia la società in una nota. “Il gruppo Sella – si legge nel comunicato – comunica con profondo dolore che nella tarda serata di sabato è mancato Maurizio Sella, a causa di una malattia che si è improvvisamente e rapidamente aggravata. Ottantatré anni, Cavaliere del Lavoro, Sella ha lavorato per quasi sessant’anni nell’azienda di famiglia guidandola in una crescita solida e duratura e si è impegnato al servizio delle istituzioni e delle organizzazioni di rappresentanza del settore bancario e del mondo imprenditoriale, in Italia e in Europa”.

“Fino all’ultimo momento – dichiara il ceo Pietro Sella, anche a nome dei familiari, dei Consigli d’amministrazione e dei colleghi di tutte le società del gruppo -, anche in questi giorni di sofferenza fisica, ha dedicato ogni singolo istante a lavorare per l’azienda e per la famiglia. Oggi ci lascia colui a cui dobbiamo il successo del Gruppo in cui lavoriamo e un grande esempio di dedizione, saggezza, lungimiranza e imprenditorialità.

Nella pratica aveva da già da tempo predisposto ogni aspetto della sua successione. Ma quello che più di tutto ci lascia è una grande eredità morale, fatta di insegnamenti e di incrollabile fiducia, determinazione e lavoro per il futuro. La sua forza, il suo esempio, la sua integrità e la sua fiducia nel futuro sono e saranno sempre il nostro elemento distintivo”.

Lo riporta Tgcom24.mediaset

