Orta Nova, partita la seconda fase del progetto Erasmus dell’Istituto “A. Olivetti”

È ufficialmente iniziata oggi la seconda fase del progetto Erasmus che vede protagonista l’Istituto “A. Olivetti”, accreditato per la mobilità europea fino al 2027. Un nuovo gruppo di 18 studenti delle classi quinte è partito alla volta di Bruxelles per un’esperienza formativa della durata di quattro settimane.

Durante il soggiorno in Belgio, i ragazzi avranno l’opportunità di frequentare scuole del territorio e confrontarsi con il sistema educativo locale. Non solo: potranno anche svolgere attività nelle aziende partner, esplorando da vicino realtà professionali affini al loro indirizzo di studi. Un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo del lavoro in un contesto internazionale.

Con questa seconda mobilità, salgono a 36 gli studenti dell’Olivetti che nel corso del progetto avranno avuto la possibilità di vivere un’esperienza europea: i primi 18, infatti, si erano recati in Belgio tra settembre e ottobre. Un risultato importante per l’istituto ortese, che attraverso Erasmus promuove l’internazionalizzazione, l’apertura culturale e l’apprendimento linguistico, in linea con le finalità educative del programma europeo.

E le attività non si fermeranno qui. L’Istituto “A. Olivetti” si prepara infatti a coinvolgere anche un gruppo di docenti in future mobilità all’estero, con l’obiettivo di acquisire nuove metodologie, stimoli e buone pratiche didattiche in un’ottica europea. «Confrontarsi non è mai abbastanza», sottolinea la dirigente scolastica, dott.ssa Luisa Iglio, che vede nell’Europa una “casa comune” ricca di opportunità di crescita professionale e culturale.

Intanto, ai 18 studenti partiti oggi – accompagnati da quattro docenti che si alterneranno nel corso delle quattro settimane – non resta che vivere appieno questa avventura formativa. Tra nuove scoperte, incontri, stili di vita differenti e pratica quotidiana di francese e inglese, il loro bagaglio umano e accademico si arricchirà di un’esperienza unica e altamente qualificante.