Edizione n° 5893

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita

FENDENTI Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita

Le coltellate – almeno sette – avrebbero colpito punti vitali: l’addome e la parte posteriore della testa sono le zone più gravemente interessate, mentre la ferita al braccio lascia pensare a un istintivo tentativo di difesa

fonte: newspam

fonte: newspam - CARABINIERI NOTTE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Cronaca // Focus //

Fonte: Fanpage.it

Qualiano è tornata a essere teatro di violenza nel tardo pomeriggio del 22 novembre, quando una donna di 35 anni è stata brutalmente aggredita e colpita con sette coltellate davanti alla sua abitazione. La vittima, soccorsa in condizioni gravissime, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove è stata ricoverata in codice rosso. La prognosi resta riservata.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando al 118 è arrivata la segnalazione da via Filippo Turati, all’interno del parco residenziale Cerqua. A terra, ferita e in stato di shock, giaceva la 35enne, raggiunta da numerosi fendenti che le hanno provocato lesioni all’addome, alla testa, alle braccia e a una gamba. A intervenire con rapidità sono stati l’automedica e l’ambulanza dell’Asl Napoli 2, partite dalle postazioni di Varcaturo e Giugliano 01: dopo le prime manovre di stabilizzazione, i sanitari hanno trasferito la donna al Pronto Soccorso, dove è arrivata cosciente ma in condizioni estremamente critiche.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta durante un violento alterco con un uomo, la cui identità non è ancora stata ufficialmente rivelata. I carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano, intervenuti subito dopo il ferimento, stanno cercando di delineare con precisione la dinamica. Gli investigatori non escludono alcuna pista e sarebbero già in possesso di elementi ritenuti utili a individuare il responsabile.

Le coltellate – almeno sette – avrebbero colpito punti vitali: l’addome e la parte posteriore della testa sono le zone più gravemente interessate, mentre la ferita al braccio lascia pensare a un istintivo tentativo di difesa. Questi dettagli fanno temere che l’autore dell’aggressione abbia agito con estrema violenza e determinazione.

Il parco residenziale Cerqua, solitamente tranquillo e abitato da famiglie, è stato sconvolto dalla scena. Alcuni residenti, affacciatisi dopo aver udito le urla, hanno dato l’allarme contribuendo alla tempestività dei soccorsi. La zona è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e raccogliere testimonianze che possano chiarire i minuti precedenti e successivi all’accoltellamento.

Il caso riaccende drammaticamente i riflettori sul tema della violenza, soprattutto quella che si consuma tra le mura domestiche e nelle immediate vicinanze dell’abitazione, contesti che spesso diventano luoghi di rischio invece che di sicurezza. Resta ora da verificare se tra vittima e aggressore vi fosse un legame pregresso, come gli inquirenti sembrano ipotizzare.

La donna, ricoverata in terapia intensiva, lotta per la vita. L’intera comunità di Qualiano segue con apprensione gli aggiornamenti, mentre proseguono senza sosta le indagini per identificare e assicurare alla giustizia l’autore del violento attacco.

Fonte: Fanpage.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO