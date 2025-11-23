Fonte: Fanpage.it

Qualiano è tornata a essere teatro di violenza nel tardo pomeriggio del 22 novembre, quando una donna di 35 anni è stata brutalmente aggredita e colpita con sette coltellate davanti alla sua abitazione. La vittima, soccorsa in condizioni gravissime, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove è stata ricoverata in codice rosso. La prognosi resta riservata.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando al 118 è arrivata la segnalazione da via Filippo Turati, all’interno del parco residenziale Cerqua. A terra, ferita e in stato di shock, giaceva la 35enne, raggiunta da numerosi fendenti che le hanno provocato lesioni all’addome, alla testa, alle braccia e a una gamba. A intervenire con rapidità sono stati l’automedica e l’ambulanza dell’Asl Napoli 2, partite dalle postazioni di Varcaturo e Giugliano 01: dopo le prime manovre di stabilizzazione, i sanitari hanno trasferito la donna al Pronto Soccorso, dove è arrivata cosciente ma in condizioni estremamente critiche.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta durante un violento alterco con un uomo, la cui identità non è ancora stata ufficialmente rivelata. I carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano, intervenuti subito dopo il ferimento, stanno cercando di delineare con precisione la dinamica. Gli investigatori non escludono alcuna pista e sarebbero già in possesso di elementi ritenuti utili a individuare il responsabile.

Le coltellate – almeno sette – avrebbero colpito punti vitali: l’addome e la parte posteriore della testa sono le zone più gravemente interessate, mentre la ferita al braccio lascia pensare a un istintivo tentativo di difesa. Questi dettagli fanno temere che l’autore dell’aggressione abbia agito con estrema violenza e determinazione.

Il parco residenziale Cerqua, solitamente tranquillo e abitato da famiglie, è stato sconvolto dalla scena. Alcuni residenti, affacciatisi dopo aver udito le urla, hanno dato l’allarme contribuendo alla tempestività dei soccorsi. La zona è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e raccogliere testimonianze che possano chiarire i minuti precedenti e successivi all’accoltellamento.

Il caso riaccende drammaticamente i riflettori sul tema della violenza, soprattutto quella che si consuma tra le mura domestiche e nelle immediate vicinanze dell’abitazione, contesti che spesso diventano luoghi di rischio invece che di sicurezza. Resta ora da verificare se tra vittima e aggressore vi fosse un legame pregresso, come gli inquirenti sembrano ipotizzare.

La donna, ricoverata in terapia intensiva, lotta per la vita. L’intera comunità di Qualiano segue con apprensione gli aggiornamenti, mentre proseguono senza sosta le indagini per identificare e assicurare alla giustizia l’autore del violento attacco.

