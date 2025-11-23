Edizione n° 5893

Home // Manfredonia // San Giovanni Rotondo, le spoglie di San Pio tornano nella vecchia cripta

CHIESA San Giovanni Rotondo, le spoglie di San Pio tornano nella vecchia cripta

Domenica 23 novembre la Solennità di Cristo Re segna l’avvio del nuovo Anno Liturgico e la tradizionale processione

San Giovanni Rotondo, le spoglie di San Pio tornano nella vecchia cripta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

A San Giovanni Rotondo sono attesi migliaia di fedeli e devoti per la tradizionale traslazione delle spoglie di San Pio nel Santuario di Santa Maria delle Grazie. L’appuntamento è fissato per domenica 23 novembre, giorno in cui si celebra la Solennità di Cristo Re dell’Universo, che inaugura il nuovo Anno Liturgico.

Come ormai da consuetudine, le spoglie del Santo con le stimmate torneranno in processione nella vecchia cripta, quella che ha ospitato la tomba del frate fin dall’anno della sua morte. La scelta di spostare temporaneamente la reliquia nella cripta storica durante il periodo invernale è motivata da ragioni pratiche: permette ai fedeli di accedere più agevolmente, evitando le difficoltà logistiche legate al maltempo che caratterizza la stagione invernale. Il corpo di San Pio farà ritorno alla cripta della nuova chiesa in primavera.

La giornata di domenica prenderà il via alle 10:00 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa superiore di San Pio. Al termine della funzione, la reliquia sarà accompagnata in processione fino al Santuario di Santa Maria delle Grazie, dove resterà per tutta la durata della stagione invernale, accogliendo i pellegrini e i fedeli che vorranno rendere omaggio.

Un momento di grande partecipazione spirituale e devozione, che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta Italia, confermando il forte legame tra San Pio e la comunità di San Giovanni Rotondo.

Lo riporta FoggiaToday.it

Lascia un commento





LASCIA UN COMMENTO