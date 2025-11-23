San Giovanni Rotondo, presentato il programma dell’Avvento 2025

SAN GIOVANNI ROTONDO – I Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo hanno diffuso il programma ufficiale delle celebrazioni per l’Avvento 2025, un calendario fitto di appuntamenti spirituali e culturali che accompagnerà fedeli e pellegrini verso la Solennità dell’Immacolata Concezione e il Santo Natale. Le iniziative si svolgeranno, come da tradizione, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, cuore pulsante della vita religiosa del santuario dedicato a Padre Pio.

Novena dell’Immacolata Concezione – 29 novembre / 7 dicembre

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 29 novembre, con la Novena in preparazione alla Solennità dell’Immacolata. Ogni giorno, alle ore 18.00, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da fr. Andrea Cova, OFM Cap.

Tra gli appuntamenti più attesi, quello di sabato 6 dicembre, quando alle 19.15 sarà inaugurato il tradizionale Presepe, con cerimonia presieduta da fr. Francesco Dileo, OFM Cap. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione del Coro “Voci Bianche” dell’Istituto Comprensivo “Dante–Galiani”, diretto da Nunzia Barbano.

Solennità dell’Immacolata – Lunedì 8 dicembre

Il giorno dell’Immacolata prevede due importanti celebrazioni:

ore 11.30 , Messa solenne presieduta da fr. Aldo Broccato, OFM Cap.

, Messa solenne presieduta da ore 18.00, celebrazione vespertina presieduta da fr. Rinaldo Totaro, OFM Cap., guardiano del convento.

Al termine della Messa mattutina sarà offerta una candela ai devoti della “Madonna delle Grazie”, che potranno poi partecipare alla tradizionale visita guidata alla Via Crucis monumentale sul Monte Castellano.

Novena di Natale – 15 / 23 dicembre

Dal 15 al 23 dicembre, sempre alle ore 18.00, si svolgerà la Novena in preparazione al Natale, con celebrazioni presiedute da fr. Vito D’Ammaro, OFM. Il tema di quest’anno è dedicato alla “Serva di Dio Chiara Gabriele Petrillo”.

Parallelamente, da martedì 16 a mercoledì 24 dicembre, alle ore 6.15, si terrà la Novena tradizionale del mattino con celebrazione eucaristica presieduta da fr. Aldo Broccato.

Appuntamenti musicali e momenti speciali

Il programma si arricchisce di eventi culturali e spirituali:

Domenica 14 dicembre, ore 20.45 – Concerto di Natale con il Coro Polifonico “Ludovico da Vittorio” e l’Associazione “La valle Celeste”, diretto da Daniele Mata.

– Concerto di Natale con il Coro Polifonico “Ludovico da Vittorio” e l’Associazione “La valle Celeste”, diretto da Daniele Mata. Martedì 16 dicembre, ore 20.30 – Meditazione francescana sulla sofferenza con fr. Aldo Broccato, accompagnata dal cappello francescano della Serva di Dio Chiara Corbella Petrillo.

– Meditazione francescana sulla sofferenza con fr. Aldo Broccato, accompagnata dal cappello francescano della Serva di Dio Chiara Corbella Petrillo. Mercoledì 17 dicembre, ore 19.30 – Concerto di Natale delle Voci Bianche dell’I.C. “Dante–Galiani”, dirette da Nunzia Barbano.

Un Avvento di spiritualità e tradizione

Il tema che accompagna l’intero cammino d’Avvento è ispirato alla frase di Padre Pio riportata sulla locandina:

“Ella ti sia di dolce modello ed ispiratrice nella virtù della santa umiltà.” Un invito a vivere l’attesa natalizia con lo spirito di semplicità e accoglienza che da sempre caratterizza la tradizione francescana.