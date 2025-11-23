Edizione n° 5894

San Severo travolge Imola: Allianz Pazienza irresistibile, al "Falcone e Borsellino" finisce 98-78

BASKET San Severo travolge Imola: Allianz Pazienza irresistibile, al “Falcone e Borsellino” finisce 98-78

L’avvio è un botta e risposta continuo: Bigatti firma sei punti consecutivi, Gherardini è preciso dalla lunetta

San Severo travolge Imola: Allianz Pazienza irresistibile, al “Falcone e Borsellino” finisce 98-78

San Severo // Sport //

SAN SEVERO – Se servissero ancora aggettivi per descrivere questa squadra, bisognerebbe inventarne di nuovi. L’Allianz Pazienza San Severo continua infatti a stupire, superando aspettative e immaginazione. Nella dodicesima giornata di Serie B i gialloneri dominano la Virtus Imola con un netto 98-78, regalando al pubblico del “Falcone e Borsellino” un’altra prova di forza, identità e maturità cestistica.

Un equilibrio iniziale che regge solo venti minuti

La gara si apre con grande intensità da entrambe le parti. San Severo parte con Bandini, Mobio, Moretti, Bugatti e Gherardini; Imola risponde con Baldi, Melchiorri, Mazzoni, Kucan e Giorgi. L’avvio è un botta e risposta continuo: Bigatti firma sei punti consecutivi, Gherardini è preciso dalla lunetta, ma dall’altra parte Giorgi punisce con continuità sotto canestro, sfruttando qualche disattenzione difensiva dei padroni di casa.

I sanseveresi, pur trovando buone soluzioni offensive, pagano qualche errore di troppo ai liberi (8/18 all’intervallo) e non riescono ad allungare. Imola resta così agganciata, trovando canestri pesanti con Melchiorri e Castellino. Il primo quarto si chiude sul 26-23, mentre all’intervallo è perfetta parità: 47-47.

Dopo la pausa, cambia tutto: San Severo alza i giri

Il rientro dagli spogliatoi segna il punto di svolta. L’Allianz Pazienza innesta tutte le marce e ribalta l’inerzia della partita. Lucas illumina il gioco, Mobio scalda il palazzetto, mentre Bugatti apre il break decisivo: sei punti consecutivi che costringono la Virtus al timeout. Da lì in avanti è dominio giallonero. Il parziale diventa robusto (66-55), il ritmo sale, la difesa produce break e l’attacco viaggia con fluidità crescente. Al 30’, il tabellone recita 75-64: è il segnale che la partita ha preso una direzione precisa.

Gli ospiti provano a restare in scia, ma la Cestistica è un caterpillar: intensità, letture lucide, giocate di qualità e un pubblico trascinante rendono la rimonta emiliana impossibile. Bandini e Morelli aprono l’ultimo periodo con due triple che affondano ulteriormente la Virtus, incapace di replicare la solidità mostrata nei primi venti minuti.

Finale in festa: quasi 100 punti e applausi a scena aperta

La spinta emotiva di San Severo diventa carburante inesauribile. La Virtus ci prova con orgoglio, ma la differenza di energia, lucidità e profondità del roster è ormai evidente. I gialloneri sfiorano quota 100, chiudendo 98-78 tra gli applausi scroscianti del “Falcone e Borsellino”. Una prestazione corale, convincente, figlia di un gruppo solido e consapevole. La classifica sorride, ma coach Bernardi e i suoi ragazzi continuano a guardare avanti senza accontentarsi: testa bassa, ritmo costante, lavorare e pedalare. La strada è lunga, ma l’identità è chiara.

Agenda: arriva la Juvecaserta

Settimana speciale per la Cestistica, che avrà due gare consecutive in casa – un evento raro in questa stagione. Il prossimo impegno è di quelli che contano: domenica 30 novembre alle 18 arriva la Paperdi Juvecaserta di coach Lino Lardo, tra le squadre più in forma e solide del campionato.

Il “Falcone e Borsellino” è già pronto a ruggire di nuovo.

