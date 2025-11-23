Sotto i ponti l’inciviltà che fa paura Rifiuti nel letto del Candelaro

Si cammina sopra i ponti, si corre, si guida, si attraversa in fretta. Raramente si guarda sotto. Eppure, è proprio lì, lontano dagli sguardi, che spesso si nasconde la parte più scomoda e vergognosa del nostro territorio: i rifiuti abbandonati, gettati come se i fiumi e i torrenti fossero discariche private.

È quello che hanno scoperto le Guardie Ambientali Italiane lungo la SP 60, decidendo di fermarsi e scendere sotto il ponte che attraversa il torrente Candelaro. Un gesto semplice, quasi banale: oltrepassare il guardrail, percorrere l’argine, avvicinarsi al letto del corso d’acqua. Ma ciò che si sono trovati davanti non ha nulla di banale.

Nel greto del torrente, dove dovrebbero esserci solo acqua, vegetazione e fauna, c’è di tutto: rifiuti abbandonati in modo illecito, ammassati in una zona che, per legge e per buon senso, dovrebbe essere tutelata e mantenuta libera da ogni forma di degrado. Sacchi, pezzi di plastica, materiali vari: ciò che per qualcuno è “solo spazzatura”, per il territorio è una ferita aperta.

A raccontarlo è Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, che non usa giri di parole:

«Forse per molti è solo spazzatura – spiega – ma in caso di piena quei rifiuti possono diventare un problema serio. Possono ostruire il corso dell’acqua, danneggiare il ponte, distruggere ciò che incontrano lungo il tragitto e arrivare fino al mare, contaminando tutto».

Il rischio idrogeologico, infatti, non è un concetto astratto: basta che un’ondata di piena trovi sul proprio cammino ostacoli artificiali – come cumuli di rifiuti – perché aumenti la pressione su argini e infrastrutture, con possibili esondazioni e danni anche gravi. A pagare il prezzo più alto, alla fine, sono sempre i cittadini e l’ambiente.

Ma sotto quel ponte, sottolinea Manzella, non ci sono solo rifiuti.

«C’è il segno dell’inciviltà che fa male. Che fa paura. Ogni sacco abbandonato è il gesto di qualcuno che ha deciso consapevolmente di fregarsene delle regole, della comunità e del futuro di questo territorio».

Il torrente Candelaro, come tutte le aree fluviali, non è uno spazio “vuoto” dove tutto è permesso. È un ecosistema delicato, che merita rispetto e cura. Invece viene trattato come un retrobottega dove nascondere quello che non si vuole più vedere: scarti, oggetti rotti, resti di lavorazioni. Un modo comodo per liberarsi dei problemi, scaricandoli sulla collettività.

Le Guardie Ambientali Italiane, dopo il sopralluogo, hanno documentato la situazione e segnalato quanto rinvenuto agli enti competenti, chiedendo interventi di bonifica e controlli più serrati. Ma dalla sola repressione non può arrivare la soluzione definitiva.

La vera sfida, infatti, è culturale. Perché i rifiuti sotto il ponte non compaiono da soli: qualcuno li ha caricati su un mezzo, li ha trasportati fin lì, ha scelto quel luogo appartato convinto di non essere visto. È un atto di inciviltà che nasce da un’idea distorta: pensare che “lontano dagli occhi” significhi “inesistente”, che ciò che non si vede non esista più.

E invece esiste eccome. Resta sul suolo, entra nei corsi d’acqua, si frammenta in microplastiche, avvelena fauna e flora, danneggia l’immagine e l’economia dei territori. Perché un ambiente degradato allontana turismo, qualità della vita, fiducia nel futuro.

Da qui l’appello che arriva dal mondo del volontariato ambientale: guardare sotto i ponti, metaforicamente e concretamente. Non voltarsi dall’altra parte. Segnalare, denunciare, pretendere controlli, ma anche fare la propria parte ogni giorno, a partire dai gesti più semplici: conferire correttamente i rifiuti, usare le isole ecologiche, rifiutare la scorciatoia del “buttare via” dove capita.

Sotto quel ponte sul Candelaro, oggi, c’è un pezzo di verità scomoda: la prova che l’inciviltà non è un concetto astratto, ma un comportamento concreto, fatto di azioni precise e conseguenze reali. Ma c’è anche un’altra verità: quella di chi, come le Guardie Ambientali Italiane, continua a controllare, segnalare, denunciare.

«Non ci fermeremo – conclude Manzella – perché difendere l’ambiente significa difendere noi stessi. Ogni volta che puliamo, che segnaliamo, che riportiamo alla luce ciò che qualcuno voleva nascondere, facciamo un passo verso un territorio più sicuro, più vivibile, più giusto».

La speranza è che, la prossima volta che qualcuno deciderà di guardare sotto un ponte, non trovi più rifiuti, ma solo ciò che dovrebbe esserci: natura, acqua, vita. E il segno, finalmente, di una civiltà che non fa più paura, ma orgoglio.