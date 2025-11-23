Trasferimento della sede del Consorzio di Bonifica del Gargano: il Tar sospende la decisione

Resta per ora “congelato” il contestato trasferimento della sede operativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano da Foggia a Cagnano Varano. Il Tar Puglia, sezione di Bari, ha infatti accolto l’istanza cautelare presentata dai lavoratori, bloccando momentaneamente lo spostamento degli uffici.

La decisione dei giudici amministrativi rappresenta una prima vittoria per i dipendenti, che nelle scorse settimane avevano manifestato con proteste e scioperi contro un provvedimento ritenuto “imposto e ingiustificato”, adottato – secondo sindacati e personale – senza alcun confronto preventivo.

Al centro del ricorso, promosso da 15 dipendenti rappresentati dall’avvocato Giustino Valeriano Agostinone, c’è la richiesta di sospendere la delibera del CdA consortile n. 604 del 5 settembre 2025, pubblicata l’11 settembre, che stabiliva il trasferimento della sede operativa dalla storica struttura di Foggia – di proprietà del Consorzio – ai locali concessi in comodato d’uso dal Comune di Cagnano Varano.

Il Consorzio, difeso dagli avvocati Ignazio Lagrotta ed Emilia Straziuso, ha definito la scelta “trasparente e condivisa”, respingendo le accuse di scarsa concertazione.

L’istanza è stata discussa il 19 novembre in camera di consiglio. Nelle motivazioni, il Tar ha ritenuto opportuno tutelare temporaneamente la situazione esistente (“re adhuc integra”), disponendo al contempo una rapida definizione del giudizio nel merito. L’udienza pubblica è stata fissata per l’11 marzo 2026, data in cui la controversia sarà esaminata nella sua interezza.

Soddisfatto l’avv. Agostinone, che commenta il primo risultato positivo: «Ora aspettiamo di discutere nel merito le doglianze sollevate nel ricorso». La vicenda resta dunque aperta e delicata, con ricadute significative sia sul piano organizzativo del Consorzio, sia sul fronte delle relazioni sindacali.

Lo riporta FoggiaToday.it