23 Novembre 2025 - ore  11:05

23 Novembre 2025 - ore  11:21

Home // Eventi // Vieste, il 2025 si accende con il Villaggio di Babbo Natale nella Villa Comunale

FESTE Vieste, il 2025 si accende con il Villaggio di Babbo Natale nella Villa Comunale

Addobbi, luci, laboratori e intrattenimento gratuito per bambini e famiglie durante tutto il periodo natalizio

Vieste, il 2025 si accende con il Villaggio di Babbo Natale nella Villa Comunale

Vieste, il 2025 si accende con il Villaggio di Babbo Natale nella Villa Comunale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Eventi // Vieste //

Il Comune di Vieste presenta ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale 2025, un grande spazio tematico che, a partire dall’8 dicembre, trasformerà la Villa Comunale in un percorso incantato dedicato a bambini, famiglie e visitatori.

All’interno del villaggio, addobbi scenografici, installazioni luminose e strutture immersive guideranno i partecipanti fino alla Casa di Babbo Natale, aperta tutti i giorni senza interruzioni. I più piccoli avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale, scattare foto ricordo e imbucare la loro letterina nella cassetta postale natalizia ufficiale, conservando la tradizione del messaggio a Santa Claus.

Il villaggio ospiterà inoltre mercatini con prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche locali, valorizzando così l’economia e l’artigianato del territorio. Una delle principali novità dell’edizione 2025 è l’introduzione di intrattenimento quotidiano completamente gratuito: giostrine e piccoli gonfiabili saranno a disposizione dei bambini senza alcun costo, rendendo l’esperienza accessibile a tutte le famiglie.

«Quest’anno abbiamo scelto di offrire un Natale diverso, più inclusivo e vicino alle esigenze delle famiglie», dichiara l’Assessore ai Grandi Eventi, Gaetano Paglialonga. «La decisione di realizzare un Villaggio di Babbo Natale permanente, con attività gratuite e fruibili ogni giorno, nasce dal desiderio di rendere l’esperienza accessibile a tutti, senza vincoli di orario o meteo. Presto presenteremo anche il calendario delle iniziative natalizie, costruito in armonia con questa nuova formula, puntando su qualità, continuità e accessibilità».

Un’iniziativa che promette di diventare un punto di riferimento per le festività in Capitanata, creando atmosfera, magia e divertimento per grandi e piccini.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

