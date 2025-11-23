Vieste, il 2025 si accende con il Villaggio di Babbo Natale nella Villa Comunale

Il Comune di Vieste presenta ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale 2025, un grande spazio tematico che, a partire dall’8 dicembre, trasformerà la Villa Comunale in un percorso incantato dedicato a bambini, famiglie e visitatori.

All’interno del villaggio, addobbi scenografici, installazioni luminose e strutture immersive guideranno i partecipanti fino alla Casa di Babbo Natale, aperta tutti i giorni senza interruzioni. I più piccoli avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale, scattare foto ricordo e imbucare la loro letterina nella cassetta postale natalizia ufficiale, conservando la tradizione del messaggio a Santa Claus.

Il villaggio ospiterà inoltre mercatini con prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche locali, valorizzando così l’economia e l’artigianato del territorio. Una delle principali novità dell’edizione 2025 è l’introduzione di intrattenimento quotidiano completamente gratuito: giostrine e piccoli gonfiabili saranno a disposizione dei bambini senza alcun costo, rendendo l’esperienza accessibile a tutte le famiglie.

«Quest’anno abbiamo scelto di offrire un Natale diverso, più inclusivo e vicino alle esigenze delle famiglie», dichiara l’Assessore ai Grandi Eventi, Gaetano Paglialonga. «La decisione di realizzare un Villaggio di Babbo Natale permanente, con attività gratuite e fruibili ogni giorno, nasce dal desiderio di rendere l’esperienza accessibile a tutti, senza vincoli di orario o meteo. Presto presenteremo anche il calendario delle iniziative natalizie, costruito in armonia con questa nuova formula, puntando su qualità, continuità e accessibilità».

Un’iniziativa che promette di diventare un punto di riferimento per le festività in Capitanata, creando atmosfera, magia e divertimento per grandi e piccini.