Di:



(ANSA) – BARLETTA – DURANTE una lite ha rincorso per casa e preso a cinghiate i figli di 3 e 9 anni e ha tirato per i capelli la moglie: con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, i carabinieri hanno arrestato a Barletta un 43enne. E’ stata la donna, assieme ai suoi bambini, a dare l’allarme al 112.

I militari, arrivati nell’appartamento, hanno trovato i due bimbi e la loro mamma in preda al terrore.

Il 43enne è ora in carcere. Barletta: durante lite, prende moglie e figli a cinghiate ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.