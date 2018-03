Manfredonia, festa per gli anziani con i balli dei Folk sipontino Civilis (VIDEO)

Di:



Manfredonia – GRANDE successo – domenica 15 dicembre 2013 – alla Casa della vita “Anna Rizzi”, per la manifestazione di solidarietà verso tutti gli ospiti a cura dell’associazione sportiva dilettantistica culturale Folk Sipontino affiliata all’Ente nazionale CIVILIS – ACSI; l’associazione ha allietato gli anziani della casa con l’esibizioni di numerosi balli popolari e tradizionali; il gruppo che si è esibito ha coinvolto e fatto ballare numerosi anziani nei balli sociali. Alla presentazione della manifestazione il Presidente Nazionale CIVILIS Giuseppe Marasco il quale ha animato la serata, il Presidente della Azienda S.M.A.R. Dott. Paolo Balzamo, Giovanni Simone del centro Cultura del Mare. La vice presidente del Folk Sipontino sig.ra Carmela Impagnatiello ha dichiarato: “questa sera abbiamo avuto il piacere di fare questa esibizione, e con Voi partecipare ai balli, in questo luogo della memoria culla di tutto ciò che ci appartiene, in termini di cultura, tradizione e folklore”. “Non è un caso che la nostra prima iniziativa associativa all’esterno avvenga proprio qui, tra questi compaesani che tanto hanno dato e ancora hanno da dare poiché depositari di saggezza e tradizione popolare“. Ottimo è stato il direttore tecnico factotum Tommaso Pellegrino (nella foto di Bruno Milano) che egregiamente ha condotto le danze, a fine esibizioni a cura delle signore Anna, Pina e Laura , sono state offerti a tutti i presenti e preparate da loro, torte, bevande e numerosi dolci natalizi. L’Associazione FOLK SIPONTINO è nata dall’esigenza di tramandare e di diffondere la nostra cultura popolare tradizionale sipontina e garganica, quella dei nostri nonni o bisnonni e tramandarla ai nostri figli e alle nuove generazioni come ( canti, dialetto manfredoniano, la farrata, le pettole, a ciambott fresc , balli, eccetera ) passando anche attraverso i sapori e i saperi del nostro territorio. L’impegno è stato preso da tutta l’associazione visto il grandissimo successo, di ripetere l’evento in ogni stagione dell’anno. Redazione Stato VIDEO

Manfredonia, festa per gli anziani con i balli dei Folk sipontino Civilis (VIDEO) ultima modifica: da

