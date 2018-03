Xylella, “M5S: mozione di sfiducia per il Ministro Martina”

Di:

Roma. “È manifesta la inidoneità del ministro dell’Agricoltura Martina allo svolgimento delle mansioni connesse al suo dicastero. La causa è l’evidente perpetrazione di molteplici errori di valutazione, conduzione e coordinazione sulla gestione dell’emergenza Xylella in Puglia, che enucleano gravi responsabilità politiche, amministrative ed omissive di controllo. Tali imperizie ed incompetenze, reiterate nel tempo, impongono al Parlamento di esprimere la definitiva revoca dal suo incarico”. Lo scrivono i senatori del M5s che hanno depositato una mozione di sfiducia per il ministro a prima firma della senatrice salentina Daniela Donno, capogruppo in commissione Agricoltura. “I risvolti penali che includono, tra gli indagati, lo stesso commissario straordinario Giuseppe Silletti, rendono impossibile per il ministro dell’agricoltura Maurizio Martina il prosieguo dell’incarico. Pertanto abbiamo chiesto le sue dimissioni” spiega la senatrice. “Lo abbiamo detto in tutte le sedi parlamentari. Ci siamo opposti al taglio degli alberi nei terreni in Puglia. Non c’è stata una ricerca specifica sul disseccamento degli ulivi. La Xylella non era la causa principale né tantomeno l’abbattimento degli alberi era il rimedio. Ma il governo ha preferito fare la mattanza degli alberi invece di indagare a fondo sulla questione. Ci hanno chiamato complottisti ma le nostre tesi oggi sono avvalorate dalla magistratura. Adesso anche l’inchiesta della procura di Lecce mette in luce una serie di errori di valutazione e di inadempienze compiute nel portare avanti il piano di contrasto alla cosiddetta ’emergenza Xylella’ ”.

“Continueremo a vigilare e a portare avanti la nostra battaglia, sia sul terreno al fianco del “popolo degli ulivi” che nelle sedi giudiziarie più opportune in quanto parte lesa. Abbiamo prodotto l’atto politico della mozione di sfiducia. Ma non escludo di presentare, nelle prossime settimane, anche un esposto in Procura”, chiude la senatrice.