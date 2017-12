Basket. C Silver: la Silac Angel ritrova il sereno

Di:

San Severo. È felice l’ultimo appuntamento dell’anno solare al PalaScaloria della Silac Angel Manfredonia che ha battuto Vieste per 72-59, alla presenza sugli spalti del solito folto ed appassionato pubblico. Positiva la prestazione dei biancoazzurri, che hanno disputato un’ottima prova di squadra contro una formazione, come quella viestana, dotata di buone individualità.E, dopo tanto aspettare, finalmente è giunto il risultato positivo che ha interrotto un filotto lungo 6 sconfitte consecutive. Contro il Vieste, giunto al PalaScaloria in posizione migliore in classifica, non si poteva sbagliare e la formazione di Totaro ha svolto al meglio il compito, vincendo in maniera netta.Partita fin dall’inizio in equilibrio (17-16 il primo parziale), con brevi sussulti da una parte e dall’altra, con Manfredonia che mette in campo tanta aggressività e voglia di vincere il derby garganico.

Questa aggressività si traduceva in un numero molto alto di palle recuperate (ben 11 quelle del solo Gramazio) che però non portavano i bianco-azzurri ad allungare nel punteggio in maniera decisa, complici le percentuali al tiro basse.Gli ospiti rimanevano attaccati sfruttando le buone giocate di Markovic (18) e Lauriola T. (13), con i padroni di casa che riescono ad andare comunque al riposo lungo sul 37-35. Nel terzo periodo, il Manfredonia si inceppa, i ritmi offensivi subivano un leggero calo, così come la fase difensiva. il Vieste ne approfitta, e con il parziale di 13-19 ribalta il risultato e si porta in vantaggio 50-54.Ma i ragazzi di coach Totaro non si perdono d’animo. Con un ultimo periodo sensazionale (20-4), le “zingarate” di Gramazio (11) e la solidità del neo-acquisto Maurizio Vorzillo (13) più che positivo, prima si riportano in parità poi allungano con determinazione le mani sulla vittoria, annientando le resistenze degli ospiti. Punteggio finale sul 72-59 a favore della Silac.Aver visto il roster finalmente completo nei reparti è stato come avvistare una rondine.

Alla vigilia delle festività Natalizie non è alle porte la primavera, ma almeno un clima di serenità in casa Angel.“Oggi di certo è stata una delle nostre migliori prestazioni come intensità difensiva – afferma a fine gara il tecnico Totaro -, fornendo una prova soddisfacente dal punto di vista mentale. Considerata la nostra situazione, non era facile vincere una partita chiave per la stagione, quindi i ragazzi, stavolta, meritano solo complimenti.

Sapevo che sarebbe stata una gara molto dura, la partita ha confermato le mie previsioni. La vittoria ottenuta quindi mi da enorme soddisfazione anche perché ancora una volta quest’anno la nostra settimana di allenamenti è stata molto difficile, con l’inserimento di un nuovo giocatore e l’assenza di Vuovolo per infortunio. Per questi motivi io personalmente mi godo la nostra prestazione e sono sicuro che continuando su questa strada miglioreremo la nostra classifica.”Adesso la squadra della presidentessa Lillo, nell’augurare ai tifosi ed agli appassionati di trascorrere al meglio le festività, stilerà un programma di lavoro tale da consentire di affrontare al meglio il primo impegno del 2018, ovvero la sfida alla capolista Corato, per la quale l’appuntamento è fissato alla trasferta del 7 gennaio. Stay tuned & #IAMANGEL!

Area Comunicazione

SSD Giuseppe Angel Manfredonia