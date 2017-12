Cadavere sulla Foggia – Arpinova, indagini (foto)

PH ENZO MAIZZI - FOGGIA, 23 DICEMBRE 2017

La chiamata alla polizia locale è arrivata in serata. Un corpo esanime in strada, accanto a una macchina ribaltata. Strada Foggia-Arpinova. Secondo le indagini, l’ipotesi prevalente è quella riguardante un automobilista che, investito con la macchina (risultata rubata) l’uomo poi deceduto, si è allontanato. Alternativa: l’uomo era alla guida dell’auto e, nell’incidente, è morto. fonte noinotizie.it fotogallery enzo maizzi





