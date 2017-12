(TM NEWS - INFOPHOTO)

Torino. Dopo Garcia e Spalletti, anche Di Francesco s’inchina in casa della Juventus: 1-0 di misura dei bianconeri, con goal di Benatia, sufficiente per staccare virtualmente la Roma (che vincendo nel recupero con la Samp sarebbe stata a pari punti con i bianconeri) e restare agganciata al Napoli. Dopo la vittoria al San Paolo, la Juve vince un altro scontro diretto senza subire gol. Calcio, la Juve di misura con Benatia ultima modifica: da

