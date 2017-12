Foggia, Antonella Ruggiero emoziona con “SacrArmonia” (FOTO)

Di:

Foggia. EMOZIONI nella Cattedrale di Foggia con il concerto “SacrArmonia” organizzato dall’Amministrazione comunale di Foggia nell’ambito del cartellone delle manifestazioni natalizie.

A reinterpretare le più note canzoni sacre, con il suo consueto stile, emozionante e raffinato, è stata Antonella Ruggiero, accompagnata dall’orchestra da Camera “Musica Civica”. Direttore, arrangiatore e solista è stato il violinista foggiano Valentino Corvino.

Il programma ha spaziato tra diversi luoghi geografici, periodi storici e generi musicali. Al centro, un tema unico: il legame tra la musica e la nostra anima, al di là di barriere e confini.

PROGRAMMA

1. A. Vivaldi – Concerto per Archi RV121

2. A. Ruggiero – Corale Cantico (arr. Cantini – Corvino)

2. A. Ruggiero – Sanctus (arr. Cantini – Corvino)

3. J.S. Bach – Aria “sulla IV corda”

4. A.A.V.V. – Kyrie dalla “Missa Luba” (arrang. Sivilotti)

5. C. Franck – Panis Angelicus (arr. Corvino)

6. F. De Andrè – Ave Maria (arr. Cantini – Corvino)

7. A. Vivaldi – Presto dal concerto “L’estate”

8. A. Rodriguez – A Balada do Sino (arr. Corvino)

9. A. Ruggiero – Il Canto dell’Amore (arr. Cantini – Corvino)

10. C. Cantini – Occhi di Bambino (arr. Sivilotti)

11. A. Ruggiero – Echi d’infinito (arr. Sivilotti)

12. C. Gounod/ J.S. Bach – Ave Maria (arr. Guerzoni – Corvino)

13. J. Ramirez – Gloria dalla “Misa Criolla” (arr. Cantini – Corvino)

14. J.F. Wade – Adeste Fideles

L’ingresso alla manifestazione è libero.

