Gatta “Collegamento marittimo Manfredonia – Tremiti: incredibile bocciatura in Consiglio”

Bari/Manfredonia. ”Ho presentato un emendamento in favore del collegamento marittimo Manfredonia-Isole Tremiti (vedi foto). Ebbene, lo stesso é stato rigettato “grazie” (si fa per dire!) anche al voto dei consiglieri regionali di maggioranza della provincia di Foggia (!!). Non ho parole. Lascio a voi ogni considerazione….!”.

E’ quanto scrive il consigliere regionale di Forza Italia, vice presidente del consiglio regionale, Giandiego Gatta su facebook.

Come già comunicato, il Consiglio regionale pugliese ha dato il via libera al bilancio preventivo 2018 dopo un tour de force concluso alle 3.30 del mattino. Stop ai fondi per la legge sulla partecipazione. Una maratona notturna ampiamente prevista ma che è riuscita ad andare oltre le aspettative. Il Consiglio regionale della Puglia ha concluso intorno alle 3.30 l’analisi e l’approvazione delle norme di bilancio preventivo regionale 2018, per un totale di oltre un miliardo di euro. Un ritardo dovuto principalmente ai 145 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione.