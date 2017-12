“Insieme per accendere la luce della Solidarietà”

Di:

Manfredonia, 23 dicembre 2017. Anche quest’anno, in prossimità del Natale, la nostra scuola ha voluto creare un clima di solidarietà e disponibilità verso gli altri, organizzando alcune attività solidali tra cui una marcia per provare a costruire insieme una cultura dell’incontro e della solidarietà che faccia riscoprire la gioia di donare il proprio impegno e ricevere sorrisi, per cogliere il senso più profondo della vita in comunità.

Bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria, dirigente, docenti e genitori, allietati dalla Musica della banda della scuola di secondo grado “Mozzillo”, hanno voluto sfilare per le vie principali della nostra città vestiti da angioletti, re magi, pastorelli … per portare ai nostri concittadini messaggi di pace e di solidarietà distribuendo stelle con frasi e aforismi di alcuni personaggi famosi: “La solidarietà non è dare, ma agire contro le ingiustizie.” Abbé Pierre.

Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità. Sergio Bambarèn

“Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo.” Papa Giovanni XXIII

“Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.”

“Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri, e ritornerai a vivere.” Bob Marley

“Non dobbiamo limitarci a conservare gelosamente quello che oggi possediamo, ma abbiamo il dovere di aiutare gli altri a ottenere quello che spetta loro.” Debbie Ferguson

“Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo, sicché quando un uomo in un angolo della terra lotta per la sua libertà ed è perseguitato perché vuole restare un uomo libero, io sono al suo fianco con tutta la mia solidarietà di cittadino del mondo.” Sandro Pertini

“Si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene: e così si finirebbe anche a star meglio”. Alessandro Manzoni

“Si sa: in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l’uno coll’altro.” Carlo Collodi

Non esiste una via per la pace, la Pace è la via. Dalai Lama

“Siate uomini e donne con gli altri e per gli altri, dei veri campioni nel servizio agli altri.” Papa Francesco

“Prendersi cura della fragilità delle persone e dei popoli significa custodire la memoria e la speranza; significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità.” Papa Francesco

A volte la nostra luce si smorza ma poi la fiamma viene ravvivata da un altro essere umano. Ciascuno di noi è debitore dei più profondi ringraziamenti a coloro che hanno riacceso questa luce. Albert Schweitzer

Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Madre Teresa

La manifestazione si è conclusa in piazza con un flash mob durante il quale i nostri bambini hanno eseguito canti e poesie sulla pace e solidarietà e, per finire, hanno fatto volare tanti palloncini colorati con l’augurio, per tutta la città, di pace e serenità non soltanto a Natale…