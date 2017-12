M5S Manfredonia “Diserzione Consiglio è una vergognosa offesa alla città”

Di:

Manfredonia, 23 dicembre 2017. ”I cittadini di Manfredonia, se mai ve ne fosse ancora bisogno, hanno avuto una ulteriore conferma della slealtà di questa Amministrazione nei loro confronti. Disertare una convocazione del Consiglio Comunale, in cui si sarebbe dovuto discutere – e, sperabilmente, porre rimedio – di una imbarazzante situazione che avrebbe dovuto essere risolta un anno fa, è segno di arroganza, disprezzo della città e mancanza di rispetto verso i consiglieri intervenuti (opposizione).

Il sindaco Riccardi, come un signorotto feudale che vive di politica, non si cura degli impegni di chi, nonostante il proprio lavoro (lontano dalla politica), si preoccupa di partecipare ad una seduta, per onorare un mandato conferitogli dagli elettori.

Cosa c’era di tanto importante da discutere è presto detto.

Da circa un anno è scaduto il contratto con la “Gestione Tributi” – società mista pubblico/privato – che si occupa di “gestire”, appunto, i Tributi locali e le Entrate patrimoniali. Si sarebbero, pertanto, dovuti rivedere gli accordi di gestione e i costi elevati, che gravano sui cittadini. L’Amministrazione, poi, avrebbe potuto utilizzare le risorse del risparmio, che ne sarebbe derivato, per migliorare qualche servizio di scarsa qualità.

Di tutto questo, noi del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, avremmo voluto discutere nel Consiglio Comunale di giovedì scorso. Anche perché siamo stati gli unici a presentare una nostra proposta al riguardo, approvata in Conferenza dei Capigruppo. Questa Amministrazione, invece, in spregio dei falsi intendimenti di collaborazione (che servono solo a lagnarsi dell’opposizione), sceglie di non discutere l’unica proposta sul tavolo, incurante delle possibili ricadute sui contribuenti. E lo fa nella maniera più subdola. Difatti, proprio perché si tratta di “diserzione premeditata”, non vengono approntate neanche le sedie per il pubblico nel corridoio e dello streaming neppure l’ombra.

Noi sospettiamo fortemente che questo atteggiamento sia frutto di una serie di cause, in primis della, oramai comprovata, incapacità di questa Amministrazione in tutto quello che fa. E poi, non sia mai che si vada a discutere una proposta del Movimento 5 Stelle. Foss’anche buona e conveniente, va snobbata e, addirittura, ignorata. Essi si dibattono fra beghe interne, alla ricerca di equilibri politici sempre più precari. Perché, ricordate cittadini di Manfredonia, a questa gente non importa nulla del bene comune. Sono sensibili solo al richiamo dello slogan “AMMECHEMMATTOKK???”.

Per concludere, proviamo compassione per quei consiglieri – compresi quelli esautorati dalla maggioranza e quelli che a chiacchiere fingono di attaccare il feudatario locale – ridotti a “valvassini” (neanche vassalli, ormai) proni ai diktat di chi non ha più un contatto reale con la città e che ha svuotato il Consiglio Comunale di ogni sua funzione a favore di una Giunta soggiogata e compiacente.

Auguri di Buon Natale, cittadini, ma siate certi che il 28 dicembre saremo ancora pronti, in Consiglio Comunale, per mettere a nudo l’inettitudine di questa Amministrazione”.

MOVIMENTO 5 STELLE MANFREDONIA