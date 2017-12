Manfredonia – Castellana, l’inferno di Dante viaggiando nelle Grotte

Di:

“Le suggestioni dell’inferno dantesco al centro della terra, nel suggestivo scenario delle Grotte di Castellana“.

SANTO STEFANO A CASTELLANA GROTTE. Santo Stefano con “La Pelandra Tour” a Castellana Grotte per lo spettacolo “Hell in the cave”, uno spettacolo che “unisce danza, voci, suoni e luci nella scenografia naturale delle Grotte di Castellana. Uno spettacolo di dimensioni macroscopiche, un allestimento multimediale grandioso ed importante, capace di abbracciare l’intero ambiente naturale come spazio scenico, dove le dinamiche teatrali innovative cattureranno il pubblico per condurlo in una straordinaria avventura nell’Inferno di Dante” (Enrico Romita).

LA GENESI. “1961. C´è un bambino che piange e arretra di fronte all´ingresso dell´inferno. In quella cavità popolata di mostri e morti, di anime e di demoni, lui non entrerà mai. C´è un brav´uomo che lo tranquillizza, lo porta con sé fuori, alla luce del sole, gli compra il gelato e resta con lui, mentre gli altri scendono allegramente nelle viscere della terra. Questo è il mio primo ricordo delle Grotte di Castellana. In seguito, nel corso degli anni, le ho visitate tante volte, ho accompagnato amici e conoscenti di tutte le parti del mondo, francesi, inglesi, giapponesi e così via. Ricordo con piacere l´espressione estasiata della signora Wang, che da Pechino veniva in Puglia per organizzare le Olimpiadi, di fronte alla bellezza dell´ambiente sotterraneo. Perché sono belle, le grotte. Ma tutte le volte mi rimandavano una risonanza, una eco lontana. Di quella prima impressione spaventosa e onirica. Hell in the cave nasce anche da questo approccio emotivo, viscerale“. (Enrico Romita)

PARTENZA DA MANFREDONIA

Programma:

Partenza da Manfredonia ore 16:00

Fermata a Foggia ore 16:40

Arrivo a Castellana Grotte

Inizio spettacolo ore 21:00

Fine spettacolo ore 22:15

Rientro ore 01:30 ca.

Info e prenotazioni

Per info e prenotazioni, anche WhatsApp: 333 6604102

Associazione “La Pelandra Tour” – Manfredonia