Manfredonia, Pro Loco “Passeggiata degli zampognari in città”

Manfredonia, 23 dicembre 2017. Questa sera musica natalizia per le vie del centro di Manfredonia, si arricchisce il cartellone natalizio degli eventi organizzati dalla Pro Loco che vede in programma stasera ha la caratteristica passeggiata degli zampognari per le vie del centro. I pastorelli di San Marco in Lamis al suono delle più famose canzoni natalizie, delizieranno tutti coloro che si accingono a visitare i negozi per gli ultimi acquisti.

“La musica e le melodie delle cornamuse degli zampognari Garganici si stringeranno intorno al presepe di Piazza del Popolo e animeranno le vie del centro -dichiara Francesco Schiavone Presidente della Pro Loco – è il nostro modo di abbellire la città e di augurare a tutti i nostri concittadini un Natale sereno”. Continua in questo week end il progetto InPugli365Autunno che ha visto protagonista la Pro Loco di Manfredonia anche in un pezzo del Gargano con visite guidate, itinerari e degustazioni di prodotti tipici che hanno attirato migliaia di visitatori entusiasti di vivere questi giorni di festa nel nostro territorio.

(nota stampa)