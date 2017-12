RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA A MANFREDONIA - IMMAGINE D'ARCHIVIO

Manfredonia, 23 dicembre 2017. Il Comune di Manfredonia e l’ASE comunicano che il servizio di raccolta dei rifiuti non subirà modifiche nei giorni di festa, Natale e Santo Stefano compresi. “Garantiremo il servizio anche nei giorni festivi, come se fosse una settimana ordinaria – ha spiegato l’Amministratore Unico ASE Franco La Torre – Sarà questo un modo per andare incontro alle esigenze dei cittadini”. La raccomandazione è sempre quella di differenziare correttamente i rifiuti. Rimangono naturalmente validi gli orari di conferimento. (Fonte ufficio stampa Comune di Manfredonia) Manfredonia, “Raccolta rifiuti porta a porta regolare a Natale e Santo Stefano” ultima modifica: da

