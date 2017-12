Il Napoli allunga in vetta

MAURIZIO SARRI (ph: corrieresport)

Cinque gol tutti nel primo tempo e il Napoli si impone in rimonta 3-2 sulla Sampdoria. Con il successo sui blucerchiati la formazione di Sarri raggiunge quota 45 punti e aumenta il divario sull'Inter, sconfitta a Sassuolo e ferma a 40. Al San Paolo gli ospiti spaventano il Napoli andando due volte in vantaggio. Prima con la rete di Ramirez dopo soli 2 minuti, poi con il rigore trasformato da Quagliarella al 27′. Gli azzurri reagiscono al primo svantaggio con il pari firmato da Allan al quarto d'ora, al secondo con il nuovo pareggio siglato al 33′ da Insigne e al 39′ Hamsik, leader solitario nella storia dei goleador partenopei, fissa il risultato sul 3-2 che non cambierà più nel secondo tempo.

