Perseguitano ex compagne, divieto di avvicinamento per 2 cerignolani

Di:

Cerignola. Eseguite 2 ordinanze applicative della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di due cerignolani, G.V., classe 1970 e M.F., classe 1989, entrambi per atti persecutori nei confronti delle ex compagne.

– G.V., era già destinatario del provvedimento di ammonimento del Questore di Foggia nello scorso mese di agosto per condotte persecutorie in danno della parte offesa una volta cessata la loro

relazione, perché continuava a porre in essere atti persecutori in danno della stessa, molestandola ripetutamente, al punto da costringerla ad abbandonare la propria abitazione, vicina a quella dell’uomo;

– M.F., con piccoli precedenti, era già destinatario del provvedimento di ammonimento del Questore di Foggia nell’agosto dello scorso anno per condotte persecutorie nei confronti di un’altra ragazza con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Lo stesso, a seguito della decisione della parte offesa di interrompere la relazione sentimentale per diversi tradimenti e per l’abuso da parte dello stesso di sostanze alcoliche, dava adito ad un crescendo di violenze partite con insulti e minacce, estese anche al padre ed alla sorella di lei, fino a giungere a schiaffi e pugni, generando così nella donna ansia a tal punto da farle cambiare le abitudini di vita.

Le predette ordinanze sono state emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.