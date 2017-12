https://www.termometropolitico.it

Cerignola. Gli agenti del Commissariato di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Petruzzelli, cerignolano, classe 1955 per atti persecutori, rapina aggravata ed estorsione; nei confronti della moglie di quest’ultimo, Vincenza Di Benedetto, classe 1957, è stata eseguita ordinanza degli arresti domiciliari per atti persecutori. I fatti risalgono all’aprile 2017, quando vicini della coppia si erano trasferiti nella loro nuova abitazione. La famiglia offesa aveva incominciato a ricevere insulti, aggressioni fisiche e intimazioni a lasciare l’abitazione da parte dei coniugi Petruzzelli e Di Benedetto. Così pressanti erano state le minacce che la famiglia offesa, anche per tutelare le figlie minori, aveva deciso di abbandonare la nuova casa. Nel settembre 2017 Petruzzelli, incontrato il vicino di casa all’ingresso di un istituto di credito di Cerignola , lo aveva minacciato per farsi consegnare la somma di mille euro e, di fronte all’inerzia dell’uomo gli aveva sferrato un violento pugno. Redazione StatoQuotidiano.it Perseguitano vicini, arrestati marito e moglie di Cerignola ultima modifica: da

