Questioni docenti diplomati magistrale, solidarietà da FI Monte

Monte Sant’Angelo. Occorre un intervento urgente per evitare una crisi gravissima e senza precedenti per la Scuola italiana. Non può una Ministra, la Fedeli del PD, neppure diplomata, decidere la sorte e il futuro di tanti docenti.

Forza Italia di Monte Sant’Angelo esprime solidarietà ai circa 55.000 docenti di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia che vengono catapultati fuori dalle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) dopo che il Consiglio di Stato, per anni, ha sancito il loro diritto alle GaE.

Deludente e assai assurdo è che a creare il più grande licenziamento di massa della storia della Scuola pubblica italiana sia lo Stato, oggi guidato dal PD, che reputa la Scuola di sua proprietà!

Duole, poi, apprendere che il MIUR e gli esponenti nazionali del PD siano stati acerrimi nemici di questi docenti.

Ci attiveremo con i nostri referenti locali e nazionali affinché si permetta ai docenti Diplomati Magistrale entro l’a.s. 2001/2002 di rimanere nelle GaE e per quelli che hanno ottenuto il ruolo di non essere licenziati.

(fonte: Forza Italia – Sezione di Monte Sant’Angelo)*.