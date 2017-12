Regione Puglia, bilancio approvato nel cuore della notte

Di:

Il Consiglio regionale pugliese ha dato il via libera al bilancio preventivo 2018 dopo un tour de force concluso alle 3.30 del mattino. Stop ai fondi per la legge sulla partecipazione. Una maratona notturna ampiamente prevista ma che è riuscita ad andare oltre le aspettative. Il Consiglio regionale della Puglia ha concluso intorno alle 3.30 l’analisi e l’approvazione delle norme di bilancio preventivo regionale 2018, per un totale di oltre un miliardo di euro. Un ritardo dovuto principalmente ai 145 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione. Tra i principali provvedimenti, confermati i 151 milioni di euro per il cofinanziamento di tutti i fondi europei di sviluppo e investimento 2014-2020; 5 milioni di euro per gli interventi di efficientamento energetico negli edifici privati, con particolare riferimento a richiedenti in difficoltà economiche che al Movimento 5 Stelle ricorda l’analoga misura del reddito energetico proposta dal consigliere Antonio Trevisi; 6 milioni per sostenere i comuni (con 3 mln) nel contrasto al fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti nelle aree pubbliche e (con 3 mln) nell’attività di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto.

