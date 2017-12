SAN SEVERO, CONTROLLI DROGA

San Severo, 23 dicembre 2017. E’ stato tratto in arresto Pasquale Ciliberti, classe 1960, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli Agenti della Squadra Mobile, del Commissariato di P.S. locale e del Reparto Prevenzione Crimine, avendo accertato che Ciliberti spacciava droga, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, nel corso della quale sono stati rinvenuti 70 grammi di hashish e 140 gr. di marijuana, oltrr a materiale per il confezionamento e tre boccette di metadone. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica. I controlli da parte della Polizia di Stato continueranno, senza sosta, anche nei prossimi giorni al fine di assicurare un incisivo contrasto alla criminalità ed aumentare nei cittadini di tutta la Provincia la percezione di sicurezza. Spaccio droga, arrestato 57enne a San Severo ultima modifica: da

