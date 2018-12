“Juventus campione d’inverno”

Di:

La Juventus supera la Roma e si porta a +8 sul Napoli, laureandosi Campione d’inverno con due giornate di anticipo sulla fine del girone di andata. Impressionano i record che i bianconeri stanno seminando lungo il campionato: 16 vittorie su 17 partite come mai nessuno nella storia, miglior attacco insieme al Napoli, miglior difesa con la porta imbattuta da 6 partite.

La raccolta dei tre punti a gara della squadra di Allegri si è fermata solo contro il Genoa in casa, quando Ronaldo e compagni si fermarono sull’1 – 1. Poi punteggio pieno contro tutte, anche se la Roma questa sera, specialmente nel secondo tempo, ha tenuto spesso in mano il gioco e costretto i bianconeri sulla difensiva. Nel primo tempo invece la Juventus ha concesso poco e ha costretto Olsen a due interventi super, chiudendo la prima frazione in crescendo, soprattutto dopo il gol del suo centravanti. La rete che ha deciso il match è arrivata al 35′, quando Mandzukic ha anticipato di testa Santon su cross di De Sciglio.

Nella ripresa ancora due volte Olsen a respingere i tentativi di Ronaldo, poi nel finale il gol di Douglas Costa annullato col ricorso al Var.

Fonte legaseriea