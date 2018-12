Manfredonia. “Una scuola… A porte aperte”

Di:

Manfredonia, 23 dicembre 2018. Continua la maratona di appuntamenti natalizi dell’Istituto comprensivo Madre Teresa di Calcutta. E tra una recita, un presepe ed un concerto, c’è tempo anche per lanciare messaggi agli alunni che crescendo si trovano a vivere nuove esperienze che a volte potrebbero trovarli impreparati. Ecco quindi il cortometraggio del sipontino Stefano Simone, dal titolo ‘A porte aperte’, che è stato presentato in anteprima questo sabato mattina, alla presenza dello stesso regista, dell’amministrazione comunale nella persona dell’assessore Dorella Zammarano, del dirigente scolastico Francesco Di Palma e della stampa, in una gremita aula magna della scuola Ungaretti, prima della riproposizione a grande richiesta della recita “A Christmas Carol”.

Un cortometraggio interpretato dagli stessi alunni dell’Ungaretti, in cui in pochi minuti si affronta un attualissimo tema quale il bullismo e si lancia un importante messaggio che è quello dell’inclusione come soluzione. Un fenomeno molto sentito oggi, spiegato con immagini invece che a parole, per lasciare un segno più forte nelle menti e nei cuori dei ragazzi di oggi, che crescendo con le armi giuste per risolvere i loro piccoli grandi problemi, diventeranno domani sicuramente degli adulti più forti e sereni.

Non è la prima volta che Stefano Simone affronta nei suoi lavori il tema del bullismo e che gira corti o lungometraggi nelle scuole. Ha riscosso, ad esempio, un grande successo in giro per l’Italia il suo “Fuoco e fumo”. Sicuramente, come spiega lo stesso Simone, il suo immaginario creativo ha subito il contagio in famiglia, avendo entrambi i genitori insegnanti, e per il regista sipontino, come ha dichiarato nell’aula magna dell’Ungaretti: “è importante poter raccontare ai ragazzi i problemi che vivono i loro coetanei, per fare in modo che possano rispecchiarsi in essi e capire che non si è soli in un’età particolarmente delicata quale è quella della preadolescenza”.

Particolarità del corto, l’aver reso protagonisti proprio gli alunni dell’Ungaretti, che con emozione si sono rivisti sullo schermo, felici di aver provato un’esperienza nuova, quella di essere attori in un video che sicuramente sarà apprezzato nelle varie proiezioni come lo è stato in questa anteprima.

Maria Teresa Valente

Presidente Consiglio d’Istituto Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta