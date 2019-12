Alla Lazio la Coca Cola Supercup: Inzaghi vola

Al King Saud University Stadium di Riyadh la Lazio si è aggiudicata la Coca-Cola Supercup al termine di una sfida avvincente contro la Juventus terminata 3 – 1 per i biancocelesti. Per il club di Lotito si tratta della quinta Supercoppa messa in bacheca, a distanza di due anni dall’ultimo successo, sempre contro l’avversario di oggi. I tifosi sauditi hanno potuto ammirare il meglio del campionato italiano, dal fuoriclasse della Juventus Ronaldo al capocannoniere della Serie A TIM Immobile, oggi però entrambi a secco. Il risultato di 3 – 1, identico a quello dell’Olimpico di quindici giorni fa, consacra la forza della Lazio, capace di imporsi sulla prima del campionato italiano.

E’ stata una gara appassionante ed incerta fino all’ultimo, col gol del 3 – 1 arrivato allo scadere, quando la Juventus era sbilanciata in avanti alla ricerca del pari. La prima occasione della partita è di Luis Alberto, che all’8′ alza sulla traversa. Il fantasista si rifà al 16′ col gol del vantaggio, arrivando puntuale a centro area su un retropassaggio di Milinkovic-Savic. Al 20′ Ronaldo sfiora il palo, dall’altra parte risponde Immobile, fermato da un intervento di Szczesny. Poi tocca a Dybala sfiorare il palo su punizione dal limite dell’area. E’ l’antipasto del suo gol, perchè dopo un’uscita bassa dell’estremo bianconero su Correa il n. 10 della Juventus pareggia, arrivando per primo a depositare in rete dopo la respinta di Strakosha su conclusione dal limite di Ronaldo.

Nel secondo tempo, sul risultato di pareggio, i giocatori in campo stanno molto attenti a non scoprirsi, così gli allenatori provano a cambiare gli equilibri con i cambi. Sarri al 55′ toglie De Sciglio per Cuadrado, Inzaghi poco dopo risponde con l’inserimento di Cataldi per Leiva. Al 67′ secondo cambio in contemporanea, con Higuain che lascia il posto a Ramsey, e Luis Alberto, l’altro ammonito in casa Lazio insieme a Leiva, che cede il terreno a Parolo. Le forze fresche dei nuovi entrati rivitalizzano una fase di stanca dell’incontro e la Lazio ripassa in vantaggio. Lazzari scende sulla destra e crossa al centro, Parolo di testa prolunga sul secondo palo e Lulic al volo manda il pallone in gol. Siamo al 73′ e Sarri lancia subito nella mischia Douglas Costa per Matuidi alla ricerca del secondo pareggio. La Juventus chiama in causa Strakosha con un colpo di testa in girata di Bonucci, ma negli spazi che lascia per il forcing finale la Lazio colpisce. Correa parte da centrocampo e va a segno, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Al 94′ altro contropiede biancoceleste che porta a una punizione dal limite e al successivo secondo giallo per Bentancur. La Juventus resta in dieci e subisce il terzo gol dal calcio piazzato, trasformato magistralmente da Cataldi sotto la traversa.

fonte lega serie a