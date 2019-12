Auto per disabili rubata a Casamassima ritrovata a San Severo

Giovedì sera una famiglia di Rutigliano si era recata all’Auchan di Casamassima. Al suo ritorno non aveva trovato più l’auto, parcheggiata al posto dedicato ai portatori di handicap e con dentro la carrozzina della figlia affetta da disabilità.

Pensavano di dover pagare la macchina a vuoto fino al 2023, ma una chiamata anonima gli ha cambiato il Natale in meglio. Per fortuna, il padre Nicola ha scoperto che l’auto era a San Savero e per fortuna all’interno è stata ritrovata anche la carrozzina.

Fonte: bari.ilquotidianoitaliano.com