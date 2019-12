Comparti Manfredonia, Commissione “No proroghe per urbanizzazione, tranne proposte Consorzi..”

Manfredonia, 23 dicembre 2019.: con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha stabilito le

In particolare:

per le opere di urbanizzazione , nelle more della definizione del giudizio con l’UNIPOL, non risulta possibile concedere ulteriori proroghe, fatta salva la possibilità di autorizzate una eventuale proposta di completamento da parte dei consorzi o di chi ne abbia legittimo interesse.

, nelle more della definizione del giudizio con l’UNIPOL, non risulta possibile concedere ulteriori proroghe, fatta salva la possibilità di autorizzate una eventuale proposta di completamento da parte dei consorzi o di chi ne abbia legittimo interesse. La proposta, che sarà valutata dall’ufficio tecnico, dovrà contenere tutti gli elementi per la verifica ed il riscontro sia della fattibilità tecnica sia economica dell’intervento ed un cronoprogramma che garantisca il completamento in tempi ritenuti più celeri rispetto alla procedura ordinaria già intrapresa dalla P.A. Nello specifico la proposta dovrà contenere: 1. progetto esecutivo di completamento delle opere, completo delle valutazioni economiche ed il cronoprogramma attuativo;

2. idonea polizza fidejussoria a “prima richiesta”, maggiorata del 20% dell’importo desunto dal quadro economico di cui al progetto di completamento, a garanzia della realizzazione delle opere.

Per quello che attiene la realizzazione degli interventi edilizi relativi ai lotti privati, la consolidata giurisprudenza conviene che all’interno di piani di lottizzazione per i quali risulta scaduta la convenzione edilizia, si possa continuare l’edificazione con i parametri ed indici previsti dal piano, pertanto fermo restando la possibilità di rilascio dei titoli edilizi, risulta necessario stabilire le modalità di corresponsione degli oneri di cui all’art. 16 del D.PR. 380/01.

In particolare si stabilisce che laddove non sussistono ancora oneri a carico della P.A., relativi alla manutenzione e/o gestione delle opere di urbanizzazione in quanto non ancora collaudate e prese in consegna, gli oneri di urbanizzazione primari non saranno richiesti, fermo restando l’obbligo di pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione secondarie e costo di costruzione, pertanto il rilascio del titolo abilitante la realizzazione delle opere che prevedono il pagamento di oneri sarà subordinato:

1. al pagamento integrale del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il comparto risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie; 2. al pagamento della quota del contributo di costruzione, costituito da costo di costruzione e oneri di urbanizzazione secondaria, di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui per il comparto non risultano completate e collaudate le opere di urbanizzazione primarie;  sarà altresì possibile autorizzare la realizzazione di opere richieste dalla commissione di collaudo.

Il provvedimento della Commissione straordinaria è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

