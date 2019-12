Foggia. Natale? Con l’associazione “Amore a 4 zampe” ad Universo Salute

E come regalo di Natale, le Educatrici del Centro Semiresidenziale di Foggia, Mary Mellino, Alba Ferraraccio e Simona Lombardi hanno invitato l’Associazione “AMORE A 4 ZAMPE”, Gruppo Cinofilo dauno di Carla Donatiello, lasciando tutti gli ospiti a bocca aperta.

Quando hanno saputo che non si trattava solo di dolci e simpatici amici pelosi, ma di veri e propri “eroi”, addestrati per la Pet Therapy, l’emozione è stata grandissima.

IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Con l’arrivo dei protagonisti, di questa meravigliosa giornata, EVA, Pastore Tedesco, la dolcissima MAYA, Golden Retriever e LUCKY, Setter, di sorrisi se ne sono visti tanti.

Una giornata davvero emozionante per tutti, soprattutto nell’osservare pazienti con difficili capacità di comunicazione coccolare, stringere a sé e giocare con i nuovi amici pelosetti.

Questi meravigliosi angeli a quattro zampe, hanno rappresentato un validissimo supporto al percorso di cura e un impatto fortemente positivo sullo stato d’animo dei nostri pazienti, grazie ai tanti momenti ludico-ricreativi, di socializzazione e di interazione.

Questo tipo di iniziative certamente promuovono il miglioramento della qualità della vita e il benessere delle persone con disabilità.

Grazie ai nuovi amici a 4 zampe per aver lasciato l’impronta delle loro zampe sul cuore di tutti noi

(ValentinaCavalloneAreaComUS)