Danneggiamenti a Foggia a causa del forte vento.

Diversi gli interventi da parte di vigili del fuoco e polizia locale. In Piazza Giovanni XXIII si sono staccati dei calcinacci da uno stabile. In via Arpi delle tegole da un palazzo.

All’interno della villa comunale il palco posto al centro della rotonda si è accasciato su di un lato.

Diversi anche gli alberi caduti. Semaforo danneggiato in via Lucera. Palo della segnaletica stradale caduto in via La Piccirella.