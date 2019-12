Il Natale della Caritas con i buoni pasto e il presepe nigeriano

Il bimbo nigeriano del presepe si chiama Vincenzo, come l’arcivescovoche l’ha battezzato. Con i suoi genitori rappresenterà la natività nell’androne della casa d’accoglienza, alternandosi con una famiglia italiana. “Un presepe tradizionale con qualcosa di etnico, vestirano dei panni che ho portato io dall’Africa”.è direttrice della Caritas diocesana dopo un decennio come missionaria in Guinea Bissau. A un passo dal Natale e a due anni dalla chiusura del locale storico della Caritas,ci spiega come sarà il pranzo di festa per i poveri. “Non facciamo pranzi nei locali ma diamo dei buoni pasto di 50 euro alle famiglie che fanno la spesa e trascorrono la festa nelle loro case. Con l’aiuto della diocesi abbiamo distribuito questi buoni alle parrocchie e ad alcune famiglie direttamente sostenute da noi. A questi pranzi ci si faceva anche pubblicità, so che vi prendevano parte anche politici, erano eventi, insomma, che davano visibilità, ma io non lavoro per questo.

Il Conventino ha fatto la storia di questa città nel sostegno ai più bisognosi. Non è stato possibile recuperare quei locali?

No, andava ristrutturato e non è di nostra proprietà. Ho anche chiesto di poterne di ristrutturare una parte per noi ma mi hanno detto che non era possibile.

Quante persone accogliete nelle case a vostra disposizione?

Attualmente nella sede di Corso Vittorio Emanuele ci sono 20 ospiti fra italiani e stranieri. Alcuni arrivano anche dai campi di Mezzanone e Rignano., quando lo richiedono particolari situazioni. Abbiamo insegnato loro a convivere con altre nazionalità. Occorre almeno un anno per reinserirli, perché questo è il nostro obiettivo, fare in modo che possano avere una casa in affitto, con il nostro sostegno, pagandosi utenze e vitto con un lavoro. Nella casa di accoglienza per le donne ci sono 4 o 5 signore, una con bambino, l’altra incinta.

Quindi il pranzo di Natale come si organizzerà?

La parrocchia di S. Salvatore lavora ogni giorno con il catering, poi nelle feste chi si occupa di organizzare pensa anche alla musica e ai balli, ai dolci, si fa sempre qualcosa in più per Natale. Ci sono in media dalle 50-60 persone al giorno a mensa, in alcuni periodi anche 100. Io penso che la carità vada fatta con dignità, anche con qualcosa di meno ma fatta bene.

Tutto in continuità con quanto c’era prima, o ritiene che la sua gestione sia più mirata?

Io rispondo al vescovo, noi abbiamo mantenuto quello che c’era, in ogni caso. Per l’anno prossimo ci saranno delle novità. Avremo un camper che girerà Foggia, il centro, la periferia, la provincia da S. Severo a Chieuti in cui si potrà essere visitati dai medici, disponibili ci sono già 30 specialisti. Per il camper abbiamo partecipato ad un bando della Cei “Liberi di partire, liberi di restare”. Il logo della campagna è “Al cuore della periferia”. In questo siamo stati sostenuti dalla fondazione, braccio destro della Caritas, Fasano-Potenza. Con l’Università stiamo aiutando alcuni studenti in difficoltà economiche ma molto capaci, ed abbiamo pensato ad una partecipazione ai “corridoi umanitari”che fa la Caritas, progetto per formare chi arriva qui scappando dalla guerra ma che prevede il ritorno nel paese di origine per aiutare la loro terra.

Che cosa pensa della gestione del sociale a Foggia?

Che se coinvolta la gente rispende. Quando abbaio avuto l’emergenza freddo, con un appello sulla pagina facebook della Caritas diocesana, è arrivata tantissima roba fra coperte, letti, materassi, tanto che ho potuto dare qualcosa al Comune e ai ghetti di Rignano e Borgo Mezzanone.