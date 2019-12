Manfredonia. Dirigente radiologia, revocati domiciliari: “Cessate esigenze cautelari”

, 23 dicembre 2019. Con provvedimento odierno, il Gip del Tribunale di Foggia, dr.ssaha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari riguardanti un dirigente medico dideldi Manfredonia, interessato da un’ordinanza cautelare, oltre al divieto di esercitare la professione medica per sei mesi, per l’accusa di presunti episodi di “violenza sessuale, commessi tra il 2004 ed il 2019, aggravati dalla circostanza di essere stati commessi da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni“.

Il Gip ha ritenuto infatti “cessate le esigenze cautelari”, condividendo l’ipotesi avanzata dalla difesa, gli avvocati Michele Curtotti e Raul Pellegrini del Foro di Foggia.

Si ricorda come le indagini che hanno in seguito originato la richiesta di esecuzione di un’ordinanza custodia cautelare sono state coordinate dalla Procura di Foggia, con delega al Commissariato di P.S. di Manfredonia.

Durante l’interrogatorio di garanzia dello scorso 21 novembre, dinanzi alla dr.ssa Bencivenga, l’uomo aveva rigettato con forza tutte le accuse contestatigli. “Il mio assistito – aveva affermato – come riporta trmtv – il legale del dottore, l’avvocato Michele Curtotti – ha risposto alle domande del giudice, chiarendo la sua posizione. Ha un approccio diagnostico molto approfondito – aggiunge – e ha precisato al Gip di non aver mai ricevuto alcun tipo di lamentele dalle pazienti. Pertanto si dice stupito per quanto gli è stato contestato”.