Manfredonia, emozioni in Cattedrale per il Concerto di Natale (FOTO – VIDEO)

, 16 dicembre 2019. Partecipazione ed emozioni per il “” dell’Orchestra dell’Associazione “Note a Margine” e del Coro Jubilate Deo dell’Accademia“A.Chénier”, ieri sera a Manfredonia , nella Chiesa Cattedrale di Manfredonia.

Il Concerto è stato diretto dal M° C.Battiante, Pianista: Daniele Martire, Soprano: Nunzia La Forgia, Tenore:Michele Mastracchio

fotogallery chiara piemontese

“Note a Margine” è un’associazione che intende proporsi nel territorio in modo del tutto rivoluzionario, operando in base alle esigenze di coloro che, nell’esser considerati erroneamente una minoranza, necessitano di un “centro” nel quale realizzare quel diritto di “normalità” che quotidianamente gli viene negato nel nostro Stato.

L’associazione si ispira ai principi della solidarietà sociale, è apolitica, senza scopo di lucro e si propone di offrire servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l’inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione. Unico Centro di Musicoterapia Orchestrale nel Sud Italia.

Il centro dell’Associazione “Note a Margine” Aps è stato specificatamente elaborata per chi è tipicamente ostacolato nella sfera di sé e dell’altro, consentendo l’integrazione e lo sviluppo di componenti psichiche, mentali ed affettive attraverso l’esperienza musicale.