Manfredonia, il Natale del disabile Giuseppe Pio: “Sono nelle mani di Dio”

“Salve a tutti voi, innanzitutto mi scuso se in questo periodo non mi sono fatto sentire, però come sapete sto cercando di trovare una soluzione per avere una casa consona adatta alle mie esigenze e non ancora si è trovata una soluzione dopo i vari appelli sui giornali e sulle TV locali tra cui Teleblu e ultimamente su Telenorba, nonostante l’intervento in TV che ha fatto l’arcivescovoche ha lanciato un appello che chiunque avesse una casa da affittare a poco prezzo e che la chiesa è disposta ad aiutarci a pagare l’affitto tramite lain collaborazione con Don Luciani, ma fino ad ora nessuno si è fatto vivo ed ha risposto a questo appello!

Io precedentemente ho provato pure a incontrare il commissario straordinario che sta al comune di Manfredonia perché il comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose da aprile 2019, sono andato li per chiedere aiuto e mi hanno detto che di case non ce ne sono e che non possono aiutarmi, ho anche detto del perché quando ho fatto la domanda per le case popolari nel 2016 e il comune sapeva la mia storia sia quando stavo al 2 piano a piedi senza ascensore che attualmente nella casa mobile, dicendo che nella graduatoria che mi hanno mandato tramite posta il punteggio che mi hanno assegnato per un alloggio popolare erano solo 7 punti al 161°posto, mi hanno detto che non ci stava nessun errore e che dovevo essere fortunato ad avere quei 7 punti nonostante il comune e la commissione che si occupa dell’assegnazione delle case popolari sapevano la mia situazione, ho fatto ricorso però fino ad ora nessuna risposta!

Poi dopo tanto tempo grazie all’intervento del nostro amico giornalista Saverio Serlenga che ha mandato un email spiegando la mia storia mi hanno contattato Le Iene di cui ho spiegato la mia situazione e mi hanno detto che mi devono far sapere se sono interessati, mi faranno sapere a fine febbraio 2020, sono stato contattato anche da Pomeriggio 5 dove mi hanno detto che mi facevano sapere pure loro per un intervista!

Io non so cosa altro fare, tutti quanti eccetto le persone che ho citato e che mi stanno aiutando, gli altri in generale continuano ad ignorarmi e fanno finta come se non esistessi in questo mondo!

A questo punto Io mi affido nelle mani di Dio sperando che mi faccia un miracolo, e che in qualche modo si riesca a trovare una soluzione per una casa adatta alle mie esigenze!

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra comprensione!

È buon pomeriggio a tutti voi”