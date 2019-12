Manfredonia, ok capitolato nuovo servizio Informagiovani – URP

. “APPROVAZIONE CAPITOLATO NUOVO SERVIZIO INFORMAGIOVANI-URP.”: con recente atto del, è stato approvato il capitolato d’oneri relativo all’affidamento dell’ appalto del servizio Informagiovani-Uffico Relazioni con il Pubblico , che individua le modalità di espletamento del servizio, gli obblighi in esso fissati e l’assunzione degli oneri previsti, la relativa relazione ed il connesso quadro economico, atti che, allegati all’originale del presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante sul piano formale e sostanziale.

atto integrale ComStr n027 del 10122019

E’ stata autorizzata l’indizione della gara, mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, per 60 mesi, elevabili di un ulteriore periodo, come da capitolato.

La spesa annua prevista per il servizio di che trattasi, a carico del Comune, è pari ad €

45.140,00, al lordo del ribasso di gara e dell‘iva da mantenere per tutta la durata del servizio anche nei successivi esercizi finanziari, per il periodo di affidamento del servizio, come da capitolato, con un totale presunto di € 225.925,00 comprensivo di oneri generali, con imputazione sul Cap. 2640 per € 225,00 per l’anno 2019, sul Cap. 978 per € 45.140,00 per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi, come da capitolato.